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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ali KADI/NİĞDE (DHA)
11.09.2019 - 12:41, Son Güncelleme:

Hayvan otlatma kavgasında anne ve oğlunu öldürmüştü! Yaklaandı

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Hayvan otlatma kavgasında anne ve oğlunu öldürmüştü! Yaklaandı

Niğde'nin Çamardı ilçesinde hayvan otlatma meselesi nedeniyle kavgalı olduğu anne ve oğlunu öldürüp, yakınları olan kadını ağır yaralayan Kazım T. (51), gizlendiği ormanlık alanda yakalandı.

Olay, dün gece Çamardı ilçesine bağlı Üçkapılı köyü Yaylapazarı Mevkii'nde meydana geldi. Kazım T., daha önceden hayvan otlatma nedeniyle kavgalı olduğu Asiye Tatlısoy (53), oğlu Serhat Tatlısoy (30) ile yakınları Kazım T.'nin kaldığı eve geldi. Kazım T. ile aile arasında aynı nedenle başlayan tartışma kavgaya dönüştü. Bu sırada Kazım T., tabancayla anne ve oğlunu öldürüp yakınları olan kadını yaraladı.

İhbar üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan Asiye Tatlısoy, Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak, tedaviye alındı.Anne ve oğlunun cansız bedenleri ise yapılan otopsinin ardından bugün toprağa verildi.

Jandarma, olaydan sonra kaçan Kazım T.'yi, düzenlediği operasyonla gizlendiği ormanlık alanda yakaladı. Jandarmadaki sorgusu süren Kazım T., ardından adliyeye sevk edilecek.

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