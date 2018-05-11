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    Hayvan hakları sözü

    Gamze KOLCU
    11.05.2018 - 00:02 | Son Güncelleme:

    İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, hayvan haklarını savunan 250’yi aşkın sivil toplum kuruluşunun temsilcileriyle bir araya geldi. Hayvan hakları için hazırlanan bildiriye imza atan Akşener, şunları söyledi:

    “Hiç okumadan imzalarım. Türkiye’de hayvanlar da dezavantajlı gruplardan birisi. Ülkemizde çok dezavantajlı gruplar var. Çocuklar, kadınlar ve yaşlılar. Sessiz dostlarımız hayvanlar. Şu oluyor, ‘İnsanlar açken hayvanlarla niye meşgul oluyorsunuz.’ Bu bambaşka bir şey. Birini birine tercih etmek diye bir durum yok. O da çaresiz öbürü de çaresiz, imkânları birleştirip hepsine yardımcı olmak lazım. İnandığım bir şey var, eğer hukuken bunları kayıt altına alamazsanız çözümü çok zor. (Hayvanlara özel bakanlık talebi) Dezavantajlı gruplar için olabilir. Büyükşehirlerde yaşlıların durumu kötü. Hukuki çerçevenin konulması ve takip önemli. Farklı bir tecrübenin içinden geliyorum. Birincisi kamuoyunu oluşturma ve vicdanı harekete geçirmek. İkincisi hukuki yaptırım ve arkasından takip etme.”

    Etiketler: Meral Akşener , hayvan haklari , gazetehaberleri , gündem
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