Hayvan hakları sözü

“Hiç okumadan imzalarım. Türkiye’de hayvanlar da dezavantajlı gruplardan birisi. Ülkemizde çok dezavantajlı gruplar var. Çocuklar, kadınlar ve yaşlılar. Sessiz dostlarımız hayvanlar. Şu oluyor, ‘İnsanlar açken hayvanlarla niye meşgul oluyorsunuz.’ Bu bambaşka bir şey. Birini birine tercih etmek diye bir durum yok. O da çaresiz öbürü de çaresiz, imkânları birleştirip hepsine yardımcı olmak lazım. İnandığım bir şey var, eğer hukuken bunları kayıt altına alamazsanız çözümü çok zor. (Hayvanlara özel bakanlık talebi) Dezavantajlı gruplar için olabilir. Büyükşehirlerde yaşlıların durumu kötü. Hukuki çerçevenin konulması ve takip önemli. Farklı bir tecrübenin içinden geliyorum. Birincisi kamuoyunu oluşturma ve vicdanı harekete geçirmek. İkincisi hukuki yaptırım ve arkasından takip etme.”