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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Umut ERDEM/ANKARA
03.10.2019 - 08:00, Son Güncelleme:

Hayvan hakları raporu hazır...Sıra Meclis’te

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Hayvan hakları raporu hazır...Sıra Meclis’te

TBMM Hayvan Hakları Araştırma Komisyonu, taslak raporunu hazırladı.

4 Ekim Dünya Hayvanları Koruma Günü’nde Meclis Başkanlığı’na sunulması amaçlanan taslak rapordaki 33 öneriden bazıları şunlar:

Hayvanları Koruma Kanunu’nun adı ‘Hayvan Hakları Kanunu’ olarak değiştirilmeli. Hayvanlar hukuk öznesi sayılmasa da hukuk nesnesi de (eşya) sayılmamalı.

Bir hayvan neslini yok etme, öldürme, acımasızca ve zalimce eylemlerde bulunma, hayvanların cinsel istismarı ve dövüştürme suç kapsamına alınmalı. Hayvanlara yönelik suç işleyenlerin hayvan sahibi olması engellenmeli. İnternet üzerinden hayvan dövüşü duyurusu katalog suç kapsamına alınmalı.

Hayvanlara yönelik işlenen fiillerin cezalandırılmasında sahipli-sahipsiz hayvan ayrımına son verilmelidir.

HAYVAN KOLLUĞU KURULMALI

Sahibi olduğu hayvanı sokağa atan kişilere ciddi yaptırımlar getirilmelidir. Sokağa terk edilen bir hayvanın sahipli olduğunun anlaşılabilmesi için, kimliklendirmeye ilişkin mevzuat ivedilikle yürürlük kazanmalıdır.

‘Hayvan Refahı Fonu’ oluşturulmalı. Hayvanlara yönelik işlenen suçlara müdahale etmek amacıyla hayvan kolluğu kurulmalı.

Kısırlaştırma, hayvanların korunması ve rehabilitasyonuna yönelik uygulamaları gereği gibi yapmayan yerel yöneticilere adli ve idari yaptırım uygulanmalıdır.

Petshop’larda kedi ve köpek satışı yasaklanmalı.

AVCILIK BELLİ SÜRE YASAKLANMALI

Ülkemizdeki yaban hayat ve ekolojik denge ciddi tehlike altında. Komşu ülkelerle işbirliği içinde avcılık belli bir süre yasaklanmalı. Göç yolları üzerindeki tehlikeli enerji hatların belirlenmesi ve gerekli önlemlerin alınması gerekmekte. Kanunda hedef dışı av hususu tanımlanmalı ve gerekli yaptırımlara bağlanmalı.

Şehir merkezlerinde hayvanat bahçesi açılmasına izin verilmemeli. Hayvanlar için geniş barınma, beslenme ve aktivite alanları bulunacak şekilde asgari teknik koşul tanımlanmalı. Bu koşulları sağlayamayan hayvanat bahçeleri kapatılmalı.

Hayvanlı kara sirklerinin kurulmasına ya da ülkeye girişine izin verilmemelidir.

Yunus ve diğer deniz memelilerinin barındırıldığı işletmelerde hayvanların gösterilerde kullanılmasına izin verilmemeli.

Fayton Yönetmeliğine uygun ve belirlenecek fayton sayısına uygun miktarda at Adalar’da bırakılmalı. (Uzmanların önerisi; 30-40 civarında fayton ile bu faytonlara koşulmak üzere 300 civarında at). Faytonlara koşulmak üzere sadece ağır yük atları için izin verilmeli. Acil olarak Adalar’da elektrikli ulaşım araçlarının kullanımına geçilmeli.”

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