Hayvan hakları manifestoya eklendi
AK Parti mart ayında yapılacak yerel seçimler öncesinde belediye başkanı adayları için 10 maddelik manifesto hazırladı.
Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, son MYK toplantısında manifestoya son şeklini vererek, ‘Hayvan Hakları Yasası’nın da manifestoda yer alması talimatını verdi. Bu talimatın ardından madde “Hayvan Hakları Yasası” olarak manifestoya eklendi.
Manifestonun en önemli maddelerinden biri, imar tadilatı yasası olacak. Yasa ile parsel ve şahıs bazlı imara son verilerek, kaçak yapıların yıkımı talimatı verilecek. Manifesto kurallarına uymayan başkan önce uyarılacak, sonra istifası istenecek.
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