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    Hayvan barınağı çalışanlarına mahkemeden suç duyurusu

    Ayşegül USTA / İSTANBUL
    02.03.2018 - 23:09 | Son Güncelleme:

    CINDY isimli Golden Retriever cinsi köpeğin, 5 Nisan 2016’da taşeron işçi Adem İnce tarafından dövülerek kafatasının kırılmasına ilişkin kolluk kuvvetlerine bilgi vermediği iddiasıyla 2 yıla kadar hapis istemiyle yargılanan Sarıyer Belediyesi Rehabilitasyon ve Kısırlaştırma Merkezi’nde görevli eski Veteriner İşleri Müdür vekili Ayhan Akbulut delil yetersizliğinden beraat etti.

    Aynı suçtan yargılanan veteriner ve işçilerin denetlenmesinden sorumlu Cihan Yaşar hakkındaki dava da ölümü nedeniyle düştü.

    Davanın görüldüğü İstanbul 34’üncü Asliye Ceza Mahkemesi, hayvanlara yapılan eziyet, kötü muamele, tedavilerinin yapılmasındaki ihmal iddiaları ile ilgili olarak Sarıyer Belediyesi Rehabilitasyon ve Kısırlaştırma Merkezi sorumluları ve çalışanları hakkında suç duyurusunda bulundu.

    Cindy’i dövdüğü iddia edilen Adem İnce’nin hakkında idari para cezası verilerek iş akdi sonlandırılmıştı.

    Etiketler: hayvana işkence , hayvana eziyet , gazetehaberleri , son dakika
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