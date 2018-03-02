Hayvan barınağı çalışanlarına mahkemeden suç duyurusu

Aynı suçtan yargılanan veteriner ve işçilerin denetlenmesinden sorumlu Cihan Yaşar hakkındaki dava da ölümü nedeniyle düştü.



Davanın görüldüğü İstanbul 34’üncü Asliye Ceza Mahkemesi, hayvanlara yapılan eziyet, kötü muamele, tedavilerinin yapılmasındaki ihmal iddiaları ile ilgili olarak Sarıyer Belediyesi Rehabilitasyon ve Kısırlaştırma Merkezi sorumluları ve çalışanları hakkında suç duyurusunda bulundu.



Cindy’i dövdüğü iddia edilen Adem İnce’nin hakkında idari para cezası verilerek iş akdi sonlandırılmıştı.



