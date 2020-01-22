Hayrettin Karaca anÄ±sÄ±na fidanlar toprakla buluÅŸtu

TÃ¼rkiye Erozyonla MÃ¼cadele, AÄŸaÃ§landÄ±rma ve DoÄŸal VarlÄ±klarÄ± Koruma (TEMA) VakfÄ± Kurucusu ve Onursal BaÅŸkanÄ± Hayrettin Karaca, geÃ§en Pazartesi gÃ¼nÃ¼ 97 yaÅŸÄ±nda vefat etti. Hayrettin Karacaâ€™nÄ±n anÄ±sÄ±na Milli EÄŸitim BakanÄ± Ziya SelÃ§uk bir kampanya baÅŸlattÄ±. Kampanya kapsamÄ±nda 81 ilde, her ilde 100â€™er fidan olmak Ã¼zere toplam 8 bin 100 fidan toprakla buluÅŸacak. Bu Ã§erÃ§evede Bursa Merkez Anadolu Ä°mam Hatip Lisesiâ€™nde de etkinlik dÃ¼zenlendi.

Bursa Orman BÃ¶lge MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼â€™nden temin edilen 100 adet fidan Ã¶ÄŸrenci ve Ã¶ÄŸretmenler tarafÄ±ndan okulun bahÃ§esine dikildi. Ã–mrÃ¼nÃ¼ doÄŸaya adayanÂ Karaca'nÄ±n hatÄ±rasÄ± Ã¶ÄŸrenci ve Ã¶ÄŸretmenlerin okullarÄ±n bahÃ§esinde toprakla buluÅŸturduklarÄ± fidanlarda yaÅŸayacak.