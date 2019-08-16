Hayrete düşüren olay! Canlı yayın yaptılar

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriHayrete düşüren olay! Canlı yayın yaptılar
GeriGündem Hayrete düşüren olay! Canlı yayın yaptılar
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Gündem
DHA
16.08.2019 - 21:57, Son Güncelleme:

Hayrete düşüren olay! Canlı yayın yaptılar

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hayrete düşüren olay! Canlı yayın yaptılar

BOLU’da, 5 katlı otoparkın çatısına çıkarak intihar girişiminde bulunan Engin Ö., polisin 2 buçuk saatlik ikna çabası sonrası bulunduğu yerden indirildi. İntihar girişimini izleyen yüzlerce vatandaştan bazıları sosyal medya hesaplarından canlı yayın yaptı.

Olay, saat 18.30 sıralarında Demokrasi Meydanında meydana geldi. İddiaya göre Engin Ö., bir süredir birlikte yaşadığı yeğeni R.E.nin (20) kendi arkadaşı olan İbrahim C. ile sevgili olup evden ayrılmasına kızıp 5 katlı otoparkın yaklaşık 25 metre yükseklikteki çatısına çıktı. Engin Ö.yü görenler durumu polis, 112 Acil ve itfaiye ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, otoparkın altına hava yastığı açtı. Polis ekipleri ise, Engin Ö.’yü ikna edebilmek için otoparkın çatısında saatlerce uğraştı. Polisin tüm çabasına rağmen yeğeni gelmeden inmeyeceğini söyleyen Engin Ö., yaklaşık 2 buçuk saat sonra güçlükle ikna edilerek çatıdan indirildi. Engin Ö., ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

Hayrete düşüren olay Canlı yayın yaptılar

VATANDAŞLAR CANLI YAYIN YAPTI

Öte yandan kentin işlek noktalarından biri olan Demokrasi Meydanı’nda yüzlerce kişi saatlerce intihar girişimini izledi. Birçok vatandaş video ve fotoğraf çekti. Bazıları da sosyal medya hesaplarından canlı yayın yaptı. Polis vatandaşları uzaklaştırmak için çaba harcadı.

Hayrete düşüren olay Canlı yayın yaptılar

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

Haber Gündemi

Sıradaki Haber
20 yıl önce... 20 yıl sonra....
Aydos Ormanı'nda kan donduran vahşet
Yağmur yağınca yol köpürdü, gören şaştı kaldı!
Dalış rekortmeni şoka girmişti! O anları anlattı: 'Keşke gözümün önünde olsaydı'