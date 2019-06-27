‘Hayırlı tezkereler’
Yeni Askeralma Kanunu’nun Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın onayının ardından Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmesiyle birlikte terhis işlemleri hızla sürüyor.
NATO Savunma Bakanları Toplantısı için Brüksel’de bulunan Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, “Gençlerimizin terhis işlemlerinin bir an önce tamamlanması ve emniyetli bir şekilde ailelerine, sevdiklerine kavuşmaları için gerekli çalışmalar yoğun bir şekilde devam etmektedir. Bizim için Mehmetçik’in emniyetli bir şekilde sevdiklerine ulaşması çok önemli” dedi. Akar, hem Türk Silahlı Kuvvetleri’nin (TSK) ulaştırma imkânlarından azami ölçüde yararlanılacağını hem de sivil araçların kullanılacağını söyledi.
39 MERKEZDEN HAVA ULAŞIMI
Milli Savunma Bakanlığı koordinatörlüğünde birliklerde Ulaştırma Koordinasyon Merkezleri oluşturuldu. Batı Anadolu’da 25, Doğu Anadolu’da 13, KKTC’de de bir olmak üzere toplam 39 merkezden hava ulaşımı planlandı. Akar, “Reform niteliğindeki bu çalışma ile öngörülebilir ve sürdürülebilir bir sistem oluştu. Yasa hazırlanırken hem modern uygulamaları hem de tarihi verileri kullandık. Bu çerçevede TSK’nın etkinliği, caydırıcılığı, saygınlığı hiçbir şekilde eksilmeden tam tersine artarak devam edecek” ifadelerini kullandı. Yeni düzenleme ile bir taraftan TSK’nın ihtiyaçlarının etkin şekilde karşılanacağını diğer taraftan da gençlerin eğitim ve mesleki ihtiyaçlarına azami oranda cevap verildiğini belirten Akar, “Gençlerimize hayırlı tezkereler diliyorum” dedi.
AKSAKLIK, ZAFİYET YOK
Kanunun yasalaşma sürecinde gündeme gelen bazı tartışmalara da değinen Akar, terörle mücadele konusunda herhangi bir aksaklık ya da zafiyetin söz konusu olmadığını söyledi.
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