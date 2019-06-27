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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Güven ÖZALP / BRÜKSEL
27.06.2019 - 08:00, Son Güncelleme:

‘Hayırlı tezkereler’

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‘Hayırlı tezkereler’

Yeni Askeralma Kanunu’nun Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın onayının ardından Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmesiyle birlikte terhis işlemleri hızla sürüyor.

NATO Savunma Bakanları Toplantısı için Brüksel’de bulunan Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, “Gençlerimizin terhis işlemlerinin bir an önce tamamlanması ve emniyetli bir şekilde ailelerine, sevdiklerine kavuşmaları için gerekli çalışmalar yoğun bir şekilde devam etmektedir. Bizim için Mehmetçik’in emniyetli bir şekilde sevdiklerine ulaşması çok önemli” dedi. Akar, hem Türk Silahlı Kuvvetleri’nin (TSK) ulaştırma imkânlarından azami ölçüde yararlanılacağını hem de sivil araçların kullanılacağını söyledi.

39 MERKEZDEN HAVA ULAŞIMI

Milli Savunma Bakanlığı koordinatörlüğünde birliklerde Ulaştırma Koordinasyon Merkezleri oluşturuldu. Batı Anadolu’da 25, Doğu Anadolu’da 13, KKTC’de de bir olmak üzere toplam 39 merkezden hava ulaşımı planlandı. Akar, “Reform niteliğindeki bu çalışma ile öngörülebilir ve sürdürülebilir bir sistem oluştu. Yasa hazırlanırken hem modern uygulamaları hem de tarihi verileri kullandık. Bu çerçevede TSK’nın etkinliği, caydırıcılığı, saygınlığı hiçbir şekilde eksilmeden tam tersine artarak devam edecek” ifadelerini kullandı. Yeni düzenleme ile bir taraftan TSK’nın ihtiyaçlarının etkin şekilde karşılanacağını diğer taraftan da gençlerin eğitim ve mesleki ihtiyaçlarına azami oranda cevap verildiğini belirten Akar, “Gençlerimize hayırlı tezkereler diliyorum” dedi.

AKSAKLIK, ZAFİYET YOK

Kanunun yasalaşma sürecinde gündeme gelen bazı tartışmalara da değinen Akar, terörle mücadele konusunda herhangi bir aksaklık ya da zafiyetin söz konusu olmadığını söyledi.

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