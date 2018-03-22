Hayırlı kandiller mesajları için alternatif fotoğraflı kandil mesajları

11 ayın Sultanı Ramazan ayına git gide yaklaştığımızı bize gösteren Regaip Kandili bu akşam milyonlarca Müslüman tarafından idrak edilecek. Regaip Kandili'nde sevdikleri ve önem verdikleri kişilere mesaj yollayarak onları unutmadığını hissettirmek isteyen kişiler, 2018 yılına özel en güzel ve anlamlı kandil mesajlarını araştırıyor. İşte sevdiklerinizle paylaşabileceğiniz en güzel ve anlamlı kandil mesajları...

KANDİL MESAJLARI İÇİN FOTOĞRAFLI SEÇENEKLER

Rağbetlerimizin iyiye, güzele ve doğruya yönelik olması ve bu aylarda yapacağımız ibadet, dua ve yakarışların kabul olması için Cenâb-ı Mevlâ’ya niyaz ediyorum.

Tüm islam aleminin Regaib kandilini ve üç aylarını tebrik ediyor, milletçe birlik ve beraberlik içinde daha nice kandillere kavuşmayı, bütün İslam âleminin ve insanlığın barış ve huzur içinde olmasını Cenabı Allah’tan niyaz ediyorum.

İslam âleminin ve tüm vatandaşların Regaib Kandili’ni tebrik ediyor; bu anlamlı gecenin insanlığa huzur, barış ve mutluluk getirmesini Yüce Mevla'dan niyaz ediyorum.

Regaib Kandili, tüm Müslümanlar için eşsiz bir fırsattır. Bu vesileyle yurdumuza, milletimize, ailemize, tüm İslam alemine ebedi esenlikler, bolluk bereket ve huzur diliyorum.

Bu anlamlı gecenin birliğimize, beraberliğimize ve hayra vesile olmasını diliyorum. Bu duygular içinde bütün hemşehrilerim ve İslam aleminin Regaip kandilini tebrik ediyor, insanlığın barış ve huzur içinde olmasını yüce Allah’tan niyaz ediyorum.

Regaib Gecesinin tüm inananları iyiye, güzele, hakka ve hakikate meyletmesi dileğiyle kandilinizi kutluyor, bu gecenin tüm insanlığa barış ve huzur getirmesini Cenab-ı Allah’tan temenni ediyorum

Bir kandil gülü savur sevdiklerine, size onlardan gülücükler getirsin öyle içten öyle samimi ol ki göz yaşlarını bile tebessüme çevirsin. Kandiliniz mübarek olsun.

Avuçların açıldığı, gözlerin yaşardığı, ilahi esintilerin kalpleri okşadığı anın bir asra bedel olduğu bu gece dualarda birleşmek dileğiyle kandilinizi kutlarım.

Allah'ın aşkıyla yan bu gece, Mevlana gibi dön bu gece, secdeye varıp huzura erince, şu fakiri de an bu gece. Hayırlı kandiller!

Bugün ellerini semaya gönlünü Mevlaya aç, bugün günahlardan olabildiğince kaç, bugün en gizli incilerini onun için saç çünkü bugün kandil, kandilin mübarek olsun.

Bu gece nur inmiş kalplere bir gül verilmiş tüm sevenlere işte bu sevenlerin duası semalarda buluşmuş bu gece dualarda buluşalım. Hayırlı Kandiller.

Bizlere sınava tutulduğumuz bu dünyanın geçiciliğini hatırlatan; kardeşçe, dürüst, mütevazı bir yaşamın kapılarını aralayan bu mübarek gecenizi kutlarım.

Semanın kapılarının açılıp rahmetin sağanak, sağanak yağdığı bu günde düşen damlaların sizi ailece sırılsıklam etmesi dileğiyle.

Yükü sevgi, özü saygı, gücü barış, süsü hoşgörü olan mübarek Regaip Kandilini kutlarım Allah'a emanet olun.

Mübarek Regaip kandilinde yaptığınız tüm duaları Allah kabul etsin. Hayırlı kandiller!

Sofranız afiyetli, paranız bereketli, kararlarınız isabetli, yuvanız muhabbetli, kalbiniz merhametli, bedeniniz sıhhatli, yüzünüz mutlu, kandiliniz kutlu olsun.

Allah'a kulsun, zulmetler içinde parlayan nursun, senin gibi hakikatli dostun, kandilin mübarek olsun.

Borçlarımızdan, ceza ve günahlarımızdan kurtulmak için bu gece dua edelim.. Allah affeden ve bağışlayandır, unutmayalım.. Eller semaya kalkıp, yürekler bir atınca bu gece, gözler sevinç yaşlarıyla dolacak.. Kandiliniz mübarek, dualarınız kabul olsun!

Bu günlerin feyzi üzerinize, rahmeti geçmişinize, bereketi evinize, nuru ahiretimize, sıcaklığı yuvamıza dolsun. Kandiliniz mübarek olsun..

Bu gece kulun yalvarış ve yakarışlarını Yüce Mevla'ya sunacağı ve O'nun sonsuz affından, merhametinden, iyiliğinden bol bol yararlanacağı umut, huzur ve müjde gecesidir. Kandiliniz hayırlı olsun!

Peygamber Efendimizin buyurduğu gibi, "Recep Allah'ın ayı, Şaban benim ayım, Ramazan da ümmetimin ayıdır." bu mübarek günleri duasız geçirmemek dileğiyle, kandiliniz mübarek olsun.

Bir kucak sevgi, bir avuç dua, içten bir selam kapatır mesafeleri, birleştirir gönülleri. Eviniz huzur kalbiniz nur dolsun, mübarek kandiliniz kutlu olsun.

Şeytan senden çok uzakta, melekler başucunda olsun, duaların kabul, kederlerin son bulsun. Kandilin mübarek olsun.