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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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AA
13.08.2018 - 15:09, Son Güncelleme:

Hayatları zindan oldu! 'Kimse evden çıkamıyor'

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Hayatları zindan oldu! 'Kimse evden çıkamıyor'

Bartın'ın Aşağıdere köyünde yaşayanların hayatı son bir aydır kâbusa dönüştü... Aç kalan kurtların köye inmesi sonucu 1 ay içinde 10 büyükbaş hayvan telef oldu. Muhtar azası Şaban Yılmaz, korkudan kimsenin dışarı çıkamadığını ve bir an önce çare bulunmasını istedi.

Merkeze bağlı Aşağıdere köyüne inen kurtlar, köylülerin büyükbaş hayvanlarına saldırdı.  Aç kalan kurtların saldırısı sonucu, 1 ay içinde 10 büyükbaş hayvan telef oldu, bazıları da yaralandı.

Muhtar azası Şaban Yılmaz, gazetecilere yaptığı açıklamada, kurtların köyde şu ana kadar 10 hayvanı telef ettiğini, 5 hayvanı da yaraladığını söyledi.

Kurtların, kendisinin de bir büyükbaş hayvanını telef ettiğini aktaran Yılmaz, "Köylü mağdur, kimse evden dışarı çıkamıyor. Köylüler olarak hayvanlarımızı tarlaya gönderemiyoruz. Bunun bir önleminin alınması gerekiyor. Kurtlar tek bizim köyümüzde yok, çevre köylerde de bazı vatandaşların hayvanlarını telef etti. Dün sabah çocuğumuza az kalsın kurt saldırıyordu, evin önüne kadar gelmiş." ifadelerini kullandı.

Köy sakinlerinden Abdullah Yılmaz da kurtların hayvanlara sürekli saldırdığını belirterek, "Yetkililerimizden buna bir çare bulmalarını istiyoruz. İnsanlara saldırma riski çok. Dün evin önünden geçmiş, insanlara çok yakın duruyorlar." diye konuştu.

Doğa Koruma ve Milli Parklar Bartın Şube Müdürü Ahad Deliorman ise konuyla ilgili çalışmaların başlatıldığını, köylülerin ifadesine başvuracaklarını kaydetti.

 

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