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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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İHA
27.08.2018 - 11:17, Son Güncelleme:

Hayatının şokunu yaşadı! Günlerdir sokağa çıkamıyor...

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Antalya'da yaşayan ve 5 gün önce bina içinde biber gazlı gasba uğrayan Rus uyruklu kadın, şüpheliyi kısa sürede yakalayan polislere teşekkür etti. Ancak kadının yaşadığı korku nedeniyle günlerdir sokağa çıkmadığı, evini değiştirmeyi düşündüğü öğrenildi.

Muratpaşa ilçesi Şirinyalı Mahallesi'nde Kurban Bayramı'nın ikinci günü Rus uyruklu K.G., dairesine çıkmak için asansöre bindiği sırada yüzüne biber gazı sıkılıp, kolundaki çantaları gasp edilmişti. İhbarla olay yerine gelen Antalya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekipleri, aldıkları eşkal ve Rus kadının eşi Deniz G.'nın telefondan takip sistemi üzerinden verdiği adrese baskın yapıldı. Gasp ettiği çantalarla birlikte yakalanan 25 yaşındaki Hüseyin G. Emniyetteki ifadesinin ardından sevk edildiği mahkemece tutuklandı.

POLİSE TEŞEKKÜR ETTİLER

Gelini adına açıklamalarda bulunan turizmci baba Kaya G., olayın 5 gün önce Saat 14.00’da gerçekleştiğini 1 saat içinde de şüphelinin yakalanmasının bir başarı hikayesi olduğunu kaydetti.

Gasba uğrayan gelinine polislerin bir psikolog gibi yaklaşarak bilgiler aldığını dile getiren Kaya G., “Gelinim polislerin hepsine çok teşekkür ediyor. Olayın da bu kadar kısa sürede çözülmesini sağlayan Antalya emniyetine bizde ailecek minnettarız” dedi.

"OĞLUM YERİNİ SÖYLEDİ"

Adaletin yerini bulacağını ifade eden Kaya G., “Oğlum teknolojiyi çok iyi kullanıyor. Hem üzgün hem de bu işi yapanın yakalanmasını istiyor. Hemen eşinin telefonunun olduğu yeri belirleyip, şüphelinin olduğu yeri polislere söylüyor. Belki telefonu takip edemesek şüpheli geç yakalanabilirdi. Ama polisimiz yaptığı araştırma sonucu oğlumun söylediği yerde şüpheliyi kaçamadan yakalıyorlar. 1 saat içinde şüpheli yakalanıyor. Bu polisimizin başarısıdır. Takım çalışmasının bir sonucudur” ifadelerine yer verdi.

"EVDEN DIŞARI ÇIKMIYOR"

Gelininin hala büyük bir korku içinde olduğunu dile getiren Kaya G.,“ Gelinim o gün şoktaydı. Gelinim tam asansörü açtığı anda, “Bir dakika” demiş ve hemen biber gazını yüzüne sıkmış.O gaza rağmen şüphelinin arkasından koşup bağırmış. 2 gündür gelinim evden dışarı çıkmıyor. Ev, hatta ülke değiştirmeyi düşünüyorlar. Umarım gitmezler. Suçlunun en ağır cezayı almasını istiyorum ” diye konuştu.

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