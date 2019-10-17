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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Mithat ABAKAN / DHA
Haber Giriş: 17.10.2019 - 13:40, Son Güncelleme:

Hayatının şokunu yaşadı! ‘Çocukların babası sen değilsin…’

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Antalya'nın Manavgat ilçesinde oturan Nazir O. (42), 2002 yılında evlenip, 2015 yılında boşandığı eşinden doğan 13 ve 9 yaşlarındaki biri kız, diğeri erkek 2 çocuğun, öz babası olmadığını öğrenince neye uğradığını şaşırdı. Eski eşinin çocukları için nafaka artırma davası açtığı Nazir O., buna karşın 'soy bağının reddi' davası açtı. Mahkeme süreci devam eden Nazir O., Bütün dünyam yıkıldı. Ben, bugüne kadar ne yaptıysam çocuklarım için yapmıştım. Şimdi ne yapacağımı da bilemiyorum dedi.

Manavgat'ta oturan Nazir O., 2002 yılında evlendiği eşi T.D.'den (36) şiddetli geçimsizlik sebebiyle 2015 yılında anlaşmalı olarak boşandı. Nazir O. ortak çocukları R.O. (13) ve E.B.O. (9) için aylık 300'er lira nafaka ödemeyi taahhüt etti. Zaman içerisinde işleri bozulan ve aşırı miktarda borçlanan Nazir O.'ya karşı, eski eşi T.D. nafakanın arttırılması davası açarak iki çocuk için ayrı ayrı aylık 750'şer lira nafaka istedi. Eşinin boşanmadan önce kendisini aldattığını öğrenen ve çocukların kendisinden olmayabileceği düşünen Nazir O., Manavgat Aile Mahkemesi'nde 'soy bağının reddi' davası açtı. Dava kapsamında Nazir O. ve çocuklardan alınan kan örnekleri İzmir Adli Tıp Kurumu Biyoloji İhtisas Dairesi'ne gönderildi. İncelenen kan örneklerinden Nazir O.'nun R. ve E.B.'nin babası olmadığı tespit edildi.

'SORUNLAR YAŞAMAYA VE TARTIŞMAYA BAŞLADIK'

Yaşadıklarına hala inanamadığını söyleyen Nazir O., Eski eşimle memleketimde görücü usulüyle evlenmiştim. Ağabeyini tanıyordum, babasıyla da babam iş arkadaşıydı. Konuşup anlaştık ve 2002 yılında evlendik. Daha sonra Manavgat'a çalışmaya geldik. Manavgat'ta çalışıp çabaladık ve kendi evimizi ve arabamızı aldık. Eşim de çalışmaya başladı. Bir süre sonra önce kızım R.O., ardından da E.B.O. dünyaya geldi. Zaman içerisinde eşimle aramızda sorunlar yaşamaya ve tartışmaya başladık dedi.

'ONUNLA EVLENECEĞİM, BENİ BOŞA'

Eşinin kendisini o zaman birlikte çalıştığı iş arkadaşıyla aldattığını bizzat iş arkadaşından duyduğunu anlatan Nazir O., Bir gün çalışırken iş arkadaşım dediğim kişi bana, 'Sen, T.'den boşan onunla ben evleneceğim. Benim onunla uzun süreli ilişkim var' dedi. Kan beynime sıçradı. Hemen eve gittim, eski eşimle tartıştık. Manavgat'ta yaşayan ağabeylerini de çağırdım, çok sinirliydim. Aramızda şiddetli münakaşa oldu. Bu sırada eski eşim T. bana, 'Ben iş yerindeki arkadaşını kastederek 'Onu seviyorum. Onunla evleneceğim, beni boşa' dedi. Ağabeylerinin ikna çabasına karşılık, bana 'Çocuklar da senden değil zaten' dedi diye konuştu.

'ÇOCUKLARIMIN BENDEN OLMADIĞINI SÖYLEMİŞ'

Yaşadıkları tartışmanın ardından eski eşiyle boşandıklarını belirten Nazir O., şöyle devam etti

Boşanma davasında, çocukların velayeti annelerine verildi. Ben de aylık 300'er liradan 600 lira nafaka verecektim. Eski eşim benden boşanınca, evlilik için bekleme süresini bile beklemeden 2 ay sonra o adamla evlendi. Boşanma davası sürecinde ve boşandıktan sonra çok zor günler geçirdim. Evimi satmak zorunda kaldım. Psikolojik olarak yıprandım ve 2 yıl işsiz kaldığım dönemde eski eşim çocuklar üzerinden defalarca icra gönderdi. Eski eşim geçen aylarda nafakanın arttırılması için dava açtı ve çocukların nafakasının 750'şer liraya yükseltilmesini istedi. Eski eşimin evlendiği adamın eski karısı bir arkadaşıma ulaşmış. Çocuklarım olarak bildiğim R. ve E.B.'nin aslında benden olmadığını söylemiş. Bu sırada aklıma bir tartışma sırasında eski eşimin söylediği sözler geldi. Ben de gerçeğin ortaya çıkması için Manavgat Aile Mahkemesi'nde 'soy bağının reddi' davası açtım.

'ÇOCUKLARIM BENDEN DEĞİLMİŞ'

Dava için mahkeme tarafından hem çocuklardan hem de kendisinden kan örnekleri alınarak İzmir Adli Tıp Kurumu'na gönderildiğini belirten Nazir O., İzmir Adli Tıp Kurumu Biyoloji İhtisas Dairesi'nden gelen raporu görünce şok oldum. 26 Ağustos tarihinde yapılan incelemenin arından verilen raporda benim çocuklarım bildiğim R. ve E.B.'nin benden olmadığı belirtiliyordu. Bütün dünyam yıkıldı. Ben, bugüne kadar ne yaptıysam çocuklarım için yapmıştım. Şimdi ne yapacağımı da bilemiyorum dedi.

'BENDEN OLMAYAN ÇOCUKLARA NEDEN NAFAKA ÖDEYEYİM'

Raporun gelmesinin ardından eski eşi T.D.'nin hala çocuklarının nafakası için kendisine icra gönderdiğini anlatan Nazir O., Avukatı marifetiyle arabamı bağlatmaya çalışıyor. Ben de icra dairesine itiraz ettim.  Benden olmayan çocuklara neden nafaka ödeyeyim ki diye konuştu.

'MADDİ VE MANEVİ YIKIMA VE IZDIRABA UĞRADI'

Nazir O.'nun avukatı Atalay Arslan da yaşananları ibretlik bir olay olarak tanımlarken, şunları söyledi

Müvekkil 2015 yılında şiddetli geçimsizlik sebebiyle eşinden boşandı. Boşanmanın ardından bu sene bir şüphe üzerine soy bağının reddi davası açıldı. Bu dava sürecinde Adli Tıp Kurumu'na kan örnekleri gitti. Adli Tıp Kurumu'ndan aldığımız sonuca göre müvekkilin evlilik birliği içinde doğan çocuklar maalesef kendisinden olmadığı, müvekkilimin bu çocukların biyolojik babası olmadığı yönünde rapor geldi. Müvekkilim maddi ve manevi yıkıma ve ıstıraba uğradı. Bu mahkemenin sonucunu bekleyeceğiz, hukuki olarak önümüzde uzun bir süreç var. Müvekkilimin maddi ve manevi zararlarının tazmin edilmesini isteyeceğiz.

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