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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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İHA
16.02.2019 - 14:35, Son Güncelleme:

Hayatının şokunu yaşadı

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Hayatının şokunu yaşadı

Antalya’da boşanma aşamasındaki eşinin ‘Gel eşyalarını al’ sözüyle evine giden kadın, silahlı saldırıya uğradığını iddia etti. Boşanmak istemeyen kocasının çıkan tartışmada evin içerisinde kendisine silahla bir el ateş ettiği ileri süren kadın, eşine göz yaşartıcı sprey sıkarak evden kaçtı.

Polisi alarma geçiren olay, dün 15.30 sıralarında Muratpaşa ilçesi Meydankavağı Mahallesinde bir sitede meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bir sene önce M. S. İle evlenen M. S., eşiyle yaşadığı sorunlardan dolayı boşanmak istedi. Bir gün önce kız kardeşinin yanına giden M. S.’yi öğlen saatlerinde kocası eşyalarını alması konusunda evine davet etti.

Ablasıyla birlikte eve gelen kadın, bir süre sonra eşiyle tartışmaya başladı. İddiaya göre kadının kocası, ‘Öldüreceğim seni’ diyerek silahı ateşledi. Kurşun duvara isabet ederken, sesi duyan M. S.’nin ablası eli silahlı kocayı tutmaya çalıştı. Bu sırada M. S. ise çantasından çıkardığı göz yaşartıcı spreyi eşinin yüzüne sıkarak ablasıyla birlikte evden kaçtı.

Hayatının şokunu yaşadı

Durumun polise bildirilmesi üzerine olay yerine çok sayıda ekip sevk edildi. Bölgede araştırma yapan polis, silah sıktığı iddia edilen M. S.’yi bulmak için çalışma başlattı. Çevredeki güvenlik kameralarını inceleyen ekipler, olayın hemen ardından M.S.'nin siteden uzaklaştığını belirledi. Evin içerisine çilingir yardımıyla girildi, yerde boş kovan ve duvarda delik tespit edildi.

İfadesi alınan kadının oldukça korktuğu gözlenirken, polisin M. S.’yi arama çalışmaları sürüyor.

Hayatının şokunu yaşadı

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