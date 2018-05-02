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    Hayatının bedeli 3 yıl 4 ay

    Aziz ÖZEN/İSTANBUL
    02.05.2018 - 22:58 | Son Güncelleme:

    KADIKÖY’de üniversite öğrencisi Özge Kandemir’in ölümü, arkadaşı Büşra Özsayın’ın da yaralanması ile sonuçlanan kazaya sebebiyet veren hafriyat kamyonu şoförü Aydın Yanık, oy çokluğu ile “taksirle bir kişinin ölümüne neden olmak” suçundan 3 yıl 4 ay hapis cezasıyla cezalandırıldı.

    İYİ HAL İNDİRİMİ YAPILDI
    İstanbul Anadolu 9. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen karar duruşmasında, kararını açıklayan mahkeme oy çokluğu ile sanığı, “taksirle Özge Kandemir’in ölümüne ve bir kişinin de yaralanmasına” neden olmak suçundan 4 yıl hapis cezası ile cezalandırdı. Bu cezayı “iyi hal” indirimi ile 3 yıl 4 aya indiren mahkeme, sanığın ehliyetinin de 2 yıl süre ile geri alınmasına karar verdi.

    BAŞKAN: ÜST SINIRDAN CEZA VERİLSİN
    Mahkemenin Başkanı İbrahim Temir, mahkemenin kararına muhalif kaldı. “Taksirle bir kişinin ölümüne bir kişinin de yaralanmasına neden olmak” suçundan 2 yıldan 15 yıla kadar hapis cezası istemi ile yargılanan sanığın, suçtaki kusurunun ağırlığı nedeni ile üst sınıra yakın bir ceza verilmesi gerektiğini savunan Başkan Temir, sanığın karar ile birlikte tutuklanması gerektiğini de savundu. 

    Etiketler: hafriyat kamyonu , Kadıköy , gazetehaberleri , gündem
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