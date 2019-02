Hayatın her rengini aşkla kucakladı

GAZETECİ Abdi İpekçi’nin katledilişinin 40’ıncı yılı dolayısıyla Demirören Medya Center’da tören düzenlendi. Anma töreninde gazeteciler Sami Kohen, Doğan Hızlan, Altan Öymen, Güneri Civaoğlu, Okşan Atasoy ve Ertuğrul Özkök’ün katıldığı panelde Abdi İpekçi ve gazeteciliği anlatıldı. Törende konuşan Milliyet Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Mete Belovacıklı şunları söyledi:

Milliyet Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Mete Belovacıklı

‘ABDİ İPEKÇİ VARLIĞINI KORUDU’

“40 yıl önce işlenen bir cinayet... Dönemin bütün siyasetçilerinin, bütün gazetelerin, yazarlarının kınadığı bir cinayet. Gazete okusun okumasın her kesimden vatandaşı etkileyen bir cinayet. O günden bugüne tam 40 yıl geçti. Bu 40 yıla neler sığmadı ki... 12 Eylül’ü yaşadı mesela Türkiye. Demir perdenin çöküşünü izledi dünya... Irak iki kere ABD’nin saldırısına uğradı, 11 Eylül saldırıları gerçekleşti ABD’nin kalbinde. 15 Temmuz kalkışmasını yaşadık hep birlikte, milyonlarca Suriyeliye ev sahipliği yapmaya başladık. İnternet girdi hayatımıza, dijital dönüşüm yaşandı dünyada. Uzaya günlük gitmek sıradan bir olay haline geldi. Türk basını da gelişti dönüştü. Özel televizyonlar, radyolar girdi hayatımıza. Gün geldi internetle yeni nesil yayıncılıkla tanıştık. Basından medyaya doğru geçerken sosyal medyayla tanıştık ve kurşun kalıpları hatırlayan çok az insan kaldı. Bütün bu hengame içinde Abdi Bey varlığını korumaya hep devam etti. Bunun sırrı neydi diye düşündüğümüzde sadece Abdi Bey için değil dünden bugüne kalan, bugünden yarına kalacak tüm gazete yöneticilerini farklı kılan şey dünyanın her yerine, her olayına hayatın bütününü büyük bir aşkla kucaklamak olduğunu görüyoruz. Tekdüze gazetecilikten ziyade hayatın her rengini kucaklamaya çalışmak, yaşamayı şehvetle sevmektir gazete yöneticilerini unutulmaz yapan şey. Anısı önünde saygıyla eğiliyorum.”

‘MİLLİYET HÜCRELERİME İŞLEDİ’

Kapanış konuşmasını Abdi İpekçi’nin kızı Nükhet İpekçi yaptı. Nükhet İpekçi, şöyle konuştu: “Hep zamanda yolculuk yapar gibi oluyorum. Farklı bina ve farklı sahiplerle çok sayıda genel yayın müdürüyle çalkantılı dönemlerle bazen sevinçle bazen esefle ne içinde olabiliyorum Milliyet’in ne de tam dışında. Benim elime tutuşturulmuş Milliyet gazeteli bebeklik fotoğrafım var. Ona bakınca, evimize sinmiş Milliyet’i soluduğumda babamın meslek hayatındaki 25 yılıyla bütün gazetecilerin yaşattığı şu 40 yılı topladığımda, 65 yıllık Milliyet’in hücrelerime nasıl işlemiş olduğunu hissediyorum. Babamı 40 yıldır hayatta tutan bir Milliyet var. Dostluğu ve vefayı son nefeslerine kadar hissettirmiş çok kıymetli Milliyetliler var. Kalbimde hep Milliyetli olarak kalacaklar var.”

MEZARI BAŞINDA ANILDI

MİLLİYET Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Abdi İpekçi, katledilmesinin 40’ıncı yılında İstanbul Zincirlikuyu’daki mezarı başında anıldı. Anma töreninde konuşan Türkiye Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Turgay Olcayto, İpekçi’nin örnek bir gazeteci olduğunu ve çağdaş gazetecilik değerlerini mesleğe yerleştirdiğini söyledi. Olcayto : “Abdi İpekçiyi her zaman bir basın emekçisi olarak gördüm ve tanıdım. Evrensel gazetecilik ilkelerini Genel Yayın Yönetmenliğini yaptığı Milliyet gazetesinde hayata geçirerek Türkiye’nin çağdaş gazeteciliğe geçişini sağladı. Onu öldürten karanlık güçler, aradan geçen 40 yılda hâlâ aydınlanamadı. Türkiye Gazeteciler Cemiyeti (TGC) olarak faili meçhul gazeteci cinayetleriyle ilgili dosyaların tozlu raflardan indirilmesini ve faili meçhul kalan dosyalar için Mecliste Araştırma Komisyonu kurulmasını ivedilikle istiyoruz” dedi.