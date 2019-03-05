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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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SİİRT (İHA)
05.03.2019 - 12:22, Son Güncelleme:

‘Hayatımda ilk defa böyle bir balık gördüm’

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‘Hayatımda ilk defa böyle bir balık gördüm’

Siirt’te yaklaşık bir buçuk metre uzunluğunda ve 120 kilogram ağırlığında olan turna balığı, balıkçılar tarafından yakalandı. Dev turna balığını gören vatandaşlar, fotoğraf çekmek için birbirleriyle yarıştı.

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  • Dev turna balığını gören vatandaşlar telefona sarıldı
  • Dev turna balığını gören vatandaşlar telefona sarıldı
  • Dev turna balığını gören vatandaşlar telefona sarıldı
  • Dev turna balığını gören vatandaşlar telefona sarıldı
Haberle ilgili daha fazla fotoğraf için galeriyi ziyaret edin.

Botan Çayı'nda yakalanan dev turna balıkları balıkçıların yüzünü güldürdü. Son iki günde 3 dev turna balığı yakalanarak semt pazarında balıkçı tezgahında vatandaşların beğenisine sunuldu. Kilosu 40-50 lira arasında satılan dev turna balıklarını gören vatandaşlar, gözlerine inanamayarak fotoğraf çektirdi.

Yakalanan turna balığını tezgahta satışa çıkardıklarını belirten Halil Kezer adlı balık satıcısı, bir buçuk metre uzunluğunda 120 kilogram ağırlığındaki 'Botan' adı verilen dev turna balığını gören bazı vatandaşların şaşkınlıklarını gizleyemeyerek tezgaha gelip fotoğraf çektirdiklerini söyledi. Ağırlık ve boy açısından sezonun rekor balığı olduğunu belirten Kezer, "Baharın gelmesiyle beraber Botan Çayı'nda balık avlanması serbest oldu. 3 tane balık yakaladık turna balıkları. Her bir tanesinin kilosu 110 ile 120 kilogram arasında değişiyor. Çok faydalı bir balık olduğu söyleniyor ki zaten öyle. Kansere, gebe olan kadınlar için çok faydalı olduğu belirtiliyor. Kilosu 40-50 lira arasında değişiyor” dedi.

Hayatında ilk defa böyle bir balık gördüğünü belirten Hasan Yıldız isimli vatandaş, balığın dikkatini çektiğini birkaç kilo alıp evine götüreceğini söyledi.

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