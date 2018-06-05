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    Hayati Yazıcı Ovit Tüneli’nin açılış tarihini canlı yayında duyurdu

    Hürriyet Haber
    05.06.2018 - 10:41 | Son Güncelleme:

    AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı, Ovit Tüneli'nin 13 Haziran'da Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katılacağı törenle açılacağını duyurdu.

    İşte Hayati Yazıcı’nın CNN Türk ekranlarındaki canlı yayında yaptığı açıklamalarından satırbaşları:

    KANDİL OPERASYONU...

    Türkiye uzun yıllardır terörle mücadele ediyor. Terörist unsurların eylem yapmalarını bekleyerek, eylem yaptıktan sonra onları takip etmeye yönelik bir güvenlik mücadelesini bir kenara bırakmışız.

    Terörist unsurların odaklandıkları yerlere operasyon gerçekleştirmek... Yani geç kaldık demeyelim, daha önce belki ortam uygun değildi. Terörist unsurların Kandil'de kümelendiğine ilişkin bilgi sahibi Türkiye Cumhuriyeti Devleti. Ya teslim olacaklar, ya da o unsurlar güvenlik amaçlı vurulacak. Türkiye bu hakkını kullanacak. İnşallah hayırlı sonuçlar elde edilir.

    İTTİFAK...

    Seçmenler hem Türkiye ölçeğinde hem de Rize özelinde... Cumhurbaşkanına odaklanılmış. İkinci tura bırakılmadan seçileceği yönünde, onu beyan ediyorlar. Güçlü parlamento oluşmasının altı çiziliyor. Kafası karışık az da olsa insanlar var.  İttifakı farklı şekilde yorumlayan yöneticiler var. Ama vatandaşlarımızın bunlara dikkate aldığı kanaatinde değilim.

    OVİT TÜNELİ NE ZAMAN AÇILACAK?

    Bakanımızla, bölge müdürüyle görüştük. Tünel iki tüpten oluşuyor. İki tüpün açılışını inşallah 13'ünde gerçekleştireceğiz. Bu Rize mitinginden önce mi olur sonra mı olur? Belki miting alanında olur, orada birileri gider.

    Ama Ovit Tüneli'nin açılışı 13 Haziran günü cumhurbaşkanlığımız başkanlığındaki heyet gerçekleştirecek. Bu da Türkiye'nin devasa projelerinden bir tanesi.

    Hayati Yazıcı Ovit Tüneli’nin açılış tarihini canlı yayında duyurdu

     

    Etiketler: son dakika
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