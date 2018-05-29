Hayatı felç etti... Yüzlerce araç mahsur kaldı

YAĞMUR ANKARA’YI FELÇ ETTİ

Başkentte caddeler yağan yağmur sonrasında nehir görüntüsüne büründü. Özellikle Çankaya’da bulunan Eskişehir Yolu üzerinde akşam saatlerinde bastıran sağanak yağış, caddeyi adeta göle çevirdi. Trafiğin neredeyse durduğu yol üzerinde çok sayıda araç ve içinde yolcu bulunan halk otobüsü sular içinde kaldı. Bilkent Metrosu’nu da su basarken, kimi vatandaşlar ise aracının üstüne çıkarak yardım bekledi.

Öte yandan otomobili ile birlikte suyun şiddetine kapılan bir kadın sürücü aracıyla kaldırımın dibine kadar geldi. Korku dolu anlar yaşayan sürücü, gözyaşları içinde çaresizce etrafına baktı. Belli bir süre bekleyen kadın daha sonra aracından indi ve göle dönen caddede arabasını bırakarak gitti. Öte yandan kaldırımlarda bekleyen vatandaşlar sel sularından korunmak için duraklarda bulunan koltuklara çıktı.

SOSYAL MEDYADAN CANLI YAYIN

Akşam saatlerinde etkisini sürdüren sağanak yağış sonucu Eskişehir Yolu adeta gole döndü. Göle dönen yolda mahsur kalan vatandaşlar korku dolu gözler içinde kurtarılmayı bekledi. Kaldırımda duran vatandaşlar ise şaşkınlık içinde yolda kalan araçları izledi. Kimi vatandaşlar ise suyla oyun oynadı. Otobüs durağında duran bir vatandaş ise telefonuyla sosyal medya üzerinden canlı yayın yaptı. Kilometrelerce trafiğin oluştuğu yola bir türlü yardım gelmeyince bir vatandaş suya girerek rögar kapağını açtı. Suların açılan rögar kapağından tahliye edilmesiyle yol normale döndü ve araçlar yollarına devam etti.

KIRŞEHİR'DE SELE DÖNÜŞTÜ BİR EV YIKILDI

Kırşehir’de öğleden sonra şiddetli yağan yağmurun sele dönüşmesi sonucunda Kırşehir-Aksaray karayolu üzerinde su baskınları oluştu. Su baskınlarının yoğun olarak yaşandığı bölgelere itfaiye, AFAD ve sağlık personeli sevk edildi. Can kaybının yaşanmadığı su baskınlarında bir ev kullanılamaz hale gelirken karayolu üzerinde otomobiller yolda kaldı. Bölge üzerinde bir rehabilitasyon merkezinin de bodrum katını su bastı.

Kırşehir Belediyesi ekipleri oluşması muhtemel su baskınlarına karşı itfaiye ekiplerini yönlendirerek vidanjör vasıtası ile su çekti. İtfaiyenin çalışmalarına vatandaşlarda destek verdi.

Kırşehir Meteoroloji İl Müdürü Seyit Ahmet Yıldız, yaptığı açıklamada, "Atmosferin üst seviyelerindeki, alçak basınç merkezi ve soğuk hava nedeni ile meydana gelen bu tür yağışlar önümüzdeki bir haftalık süreçte de devam edecektir. Yaz aylarında meydana gelen bu tür sağanak ve gök gürültülü yağışlar, ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışları ve kuvvetli rüzgar oluşturmaktadır" ifadelerine yer vermişti.

SİVAS'TA CADDE GÖLE DÖNDÜ





Sivas'ta iki gündür aralıklarla devam eden yağış akşam saatlerinden itibaren etkisini arttırdı. Sağanak yağışa hazırlıksız yakalanan vatandaşlar zor anlar yaşarken Kılavuz Mahallesi Emir Paşa Caddesi sağanak yağışın ardından göle döndü. Yolun büyük bir bölümü sularla kaplanınca araç sürücüleri zor anlar yaşadı. Trafik ekipleri olay yerine gelerek güvenlik önlemi aldı. Trafik uzun süre tek şeritten kontrollü olarak sağlandı. Olay yerine gelen Sivas Belediyesi'ne ait SİBESKİ ekipleri yoldaki suyu tahliye etti. Yaklaşık yarım saat süren çalışmanın ardından yol trafiğe tekrar açıldı. Caddenin üzerinden bulunan bazı dükkanları da yağmur sularıyla doldu. Sağanak yağış aralıklarla etkisini sürdürüyor.