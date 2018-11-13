Hayata tutunuş
İZMİR’in Dikili ilçesinde umut yolculuğuna çıkan göçmenleri taşıyan fiber teknenin batması sonucu 4’ü çocuk 6 göçmenin cesedi bulundu.
İkisi kendi imkânlarıyla olmak üzere 5 kişi kurtulurken, 4 kişi ise kayıp. Dün sabah saat 06.20 sıralarında Dikili Denizköy Mahallesi açıklarındaki Karaada’da bulunan balık çiftliğindeki görevliler, göçmen teknesinin battığı ihbarında bulundu. Bu sırada iki göçmen yüzüp adaya çıkmayı başardı. İki kişiyi alan Sahil Güvenlik Bölge Komutanlığı’na bağlı ekipler, denizden ve havadan bölgede arama çalışması başlattı. Balıkçıların da destek verdiği bu aramalar sırasında 6 kişinin cesedine ulaşıldı. Jandarma da, kilometrelerce uzunluktaki kıyı bandında olası ceset vurmasına karşı arama kurtarma devriyelerini sürdürdü. Bölgeye çıkan tüm güzergâhlardaki güvenlik kamerası kayıtlarına el konuldu.
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