Hayata akış

Hayvan yetiştiricilerinin uzun bir aranın ardından tekrar kavuştuğu yaylalardan biri de Şırnak'ın Beytüşşebap, Van'ın Gürpınar ilçeleriyle Hakkâri sınırlarında bulunan Faraşin Yaylası. Yasağın kalkmasıyla hayvanlarıyla yaylaya çıkan besiciler, doğal güzellikleriyle görsel bir şölen sunan, temiz havası ve geniş otlaklarda hayvanlarının bakımını yapmanın mutluluğunu yaşıyor.



Koyun ve kuzu seslerinin kuş cıvıltılarına karıştığı yaylaya çıkan Şırnaklı besicilerden 3 çocuk babası Arif Burak (78), 1990'lı yıllarda burasının köy olduğunu ve yaklaşık 50 hanenin bulunduğunu belirterek, “Her evin 400-500 hayvanı vardı, geçimimiz onunla sağlıyorduk ama olaylar olunca hayvanlar da gitti, biz de perişan olduk. Yasağın sona ermesiyle yeniden hayvanlarımızla yaylaya geldik” dedi. Hacı Mehmet Encü (82) de 100 ailenin hayvanları ile yaylaya ulaştığını, göçerlerin de gelmeye devam ettiğini söyledi. Gelen her ailenin 400-500 civarında hayvana sahip olduğunu anlatan Encü, "Burası bizim için bir nimet. Yaz ayları sıcak olduğu için yayla daha serin oluyor. Otlak alanları daha çok ve hayvancılık için müsait bir bölge. Devlet bu yıl izin verdi, çıktık" diye konuştu.