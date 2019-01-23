Hayat sırası: Öykü Arin'e de umut olacak
CUMHURBAŞKANLIĞI çalışanları, ilik nakli bekleyen 3.5 yaşındaki Öykü Arin ve benzer durumdaki çocuklara umut olması için Türk Kızılayı’na kan ve kök hücre bağışında bulundu.
Kızılay Batı Kan Bağışı Merkezi Müdürü Dr. Huriye Aksoy, üç ayda bir Cumhurbaşkanlığı’nda kan ve kök hücre bağışı aldıklarını belirterek, yoğun istek üzerine kampanyayı bir gün daha uzattıklarını söyledi.
SÜREKLİ İHTİYAÇ
Kış döneminde kan bağışındaki düşüşe işaret eden Aksoy, “Kan acil değil, sürekli ihtiyaçtır. Bağışlarının devamlı olmasını istiyorum. Nasıl bir pikniğe, sinemaya, tiyatroya gidiyoruz, bir de kan bağışı etkinliğimiz olsun” çağrısında bulundu.
Kan kanseriyle mücadele eden ve ilik nakli bekleyen birçok hasta olduğuna dikkati çeken Aksoy şunları söyledi: “Kök hücrede eğer kan bağışı şeklinde alıyorsak, kişi 4 saatlik kan bağışını yaptıktan sonra kendini iyi hissederek ayrılabilir. Sadece ilk bir haftalık dönemde belki nezle, grip gibi bulgular geçirebilir ama kişinin hayatını kurtarmak nezle gripten daha önemli o yüzden çok sıkıntılı değildir, kişiyi tehlikeye sokacak herhangi bir durum da yoktur.” Kampanyanın Öykü bebek ve başka hastalara da çok büyük umut olacağını dile getiren Aksoy, “Ne kadar çok kök hücre bağışımız olursa eşleşme oranımız, uyum sağlama oranımız o kadar yükselir” dedi.
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