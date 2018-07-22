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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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İHA
22.07.2018 - 22:02, Son Güncelleme:

Hayat pasaportu bekliyor

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Hayat pasaportu bekliyor

Eskişehir'deki Türkmen ailenin acilen organ nakli olması gereken 4 yaşındaki çocuğu Asel Bakkar, Türk vatandaşı olmadığı için organ nakli sırasına alınamazken, vatandaşlık başvurularına da olumlu bir cevap gelmedi. Matematik öğretmeni baba Abbas Bakkar, “Biz Türk vatandaşı olursak en azından belki de hastanede sıradan alabilirler bizi. Çocuğun hayatını kurtarma imkânımız olabilir” diyor.

IRAK'ın Musul iline bağlı Telafer ilçesinde yaşayan Türkmen Bakkar ailesinin kızları Asel'e siroz teşhisi konuldu. Karnı büyüyen Asel'in hastalığına çare bulamayan ve ülkedeki terör olaylarından kaçan aile, 2015 yılında Türkiye'ye geldi. Türkiye'de ücretsiz olarak muayene edilen minik Asel'in tedavisi için tek çözümün karaciğer nakli olduğu ortaya çıktı. Organ nakli sırasında yer almak isteyen Bakkar ailesi durumu yetkililere bildirdi. Fakat aile, Asel Türk vatandaşı olmadığı için sıraya alınamayacağını öğrendi. Bunun üzerine Türk vatandaşlığı başvurusunda bulunan Türkmen aile olumsuz yanıt aldı. Eskişehir'deki derneklerin ve vatandaşların yardımıyla geçinen aile, kızlarına karaciğer nakli yapılabilmesi için herkesten yardım bekliyor.

SİROZ OLMUŞ

Matematik öğretmeni baba Abbas Bakkar, kızı Asel'in hayatının kurtulması için mücadele ettiklerini belirterek şöyle dedi: "Doğduktan sonra karnının rengi sarardı. Tahlil yaptırdık ve yaklaşık 9 ay sürdü. Tedavisi Eskişehir'de Tıp Fakültesi’nde devam ediyor. Karaciğeri çalışmıyor ve komple siroz olmuş. Bu hastalık ailemizde kimsede yok. İlk defa karşılaşıyoruz ve nakil bekliyoruz. Bizi Malatya'da sıraya almadılar. 'Türk vatandaşı değilsiniz. Onun için sizi sıraya alamayacağız' dediler. Acil yapmamız lazım ama organ bulamıyoruz. Diğer çocuklarımın da yaşı küçük. Vericinin 18 yaşından büyük olması gerekiyor. Çocuklarım 18 yaşından büyük değiller. Başka birini bulmamız gerekiyor. Dernekler yardım ediyor Allah razı olsun. Türk devleti hastane masraflarımı karşılıyor. Sosyal medyaya attık bağış yapılırsa diyerek. İnsanlar arıyor, sürekli Irak'a gidip görüşüyoruz. Orada da tahlil tutmuyor. Burada etik kurul kabul etmiyor. Böyle sıkıntılar da var. Öncelikle Türk devletine seslenmek istiyoruz. Biz Türk vatandaşı olursak en azından belki de hastanede sıradan alabilirler bizi. Çocuğun hayatını kurtarma imkânımız olabilir.” 

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