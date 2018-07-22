Hayat pasaportu bekliyor
Eskişehir'deki Türkmen ailenin acilen organ nakli olması gereken 4 yaşındaki çocuğu Asel Bakkar, Türk vatandaşı olmadığı için organ nakli sırasına alınamazken, vatandaşlık başvurularına da olumlu bir cevap gelmedi. Matematik öğretmeni baba Abbas Bakkar, “Biz Türk vatandaşı olursak en azından belki de hastanede sıradan alabilirler bizi. Çocuğun hayatını kurtarma imkânımız olabilir” diyor.
IRAK'ın Musul iline bağlı Telafer ilçesinde yaşayan Türkmen Bakkar ailesinin kızları Asel'e siroz teşhisi konuldu. Karnı büyüyen Asel'in hastalığına çare bulamayan ve ülkedeki terör olaylarından kaçan aile, 2015 yılında Türkiye'ye geldi. Türkiye'de ücretsiz olarak muayene edilen minik Asel'in tedavisi için tek çözümün karaciğer nakli olduğu ortaya çıktı. Organ nakli sırasında yer almak isteyen Bakkar ailesi durumu yetkililere bildirdi. Fakat aile, Asel Türk vatandaşı olmadığı için sıraya alınamayacağını öğrendi. Bunun üzerine Türk vatandaşlığı başvurusunda bulunan Türkmen aile olumsuz yanıt aldı. Eskişehir'deki derneklerin ve vatandaşların yardımıyla geçinen aile, kızlarına karaciğer nakli yapılabilmesi için herkesten yardım bekliyor.
SİROZ OLMUŞ
Matematik öğretmeni baba Abbas Bakkar, kızı Asel'in hayatının kurtulması için mücadele ettiklerini belirterek şöyle dedi: "Doğduktan sonra karnının rengi sarardı. Tahlil yaptırdık ve yaklaşık 9 ay sürdü. Tedavisi Eskişehir'de Tıp Fakültesi’nde devam ediyor. Karaciğeri çalışmıyor ve komple siroz olmuş. Bu hastalık ailemizde kimsede yok. İlk defa karşılaşıyoruz ve nakil bekliyoruz. Bizi Malatya'da sıraya almadılar. 'Türk vatandaşı değilsiniz. Onun için sizi sıraya alamayacağız' dediler. Acil yapmamız lazım ama organ bulamıyoruz. Diğer çocuklarımın da yaşı küçük. Vericinin 18 yaşından büyük olması gerekiyor. Çocuklarım 18 yaşından büyük değiller. Başka birini bulmamız gerekiyor. Dernekler yardım ediyor Allah razı olsun. Türk devleti hastane masraflarımı karşılıyor. Sosyal medyaya attık bağış yapılırsa diyerek. İnsanlar arıyor, sürekli Irak'a gidip görüşüyoruz. Orada da tahlil tutmuyor. Burada etik kurul kabul etmiyor. Böyle sıkıntılar da var. Öncelikle Türk devletine seslenmek istiyoruz. Biz Türk vatandaşı olursak en azından belki de hastanede sıradan alabilirler bizi. Çocuğun hayatını kurtarma imkânımız olabilir.”
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