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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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25.03.2019 - 08:30, Son Güncelleme:

Hayalindeki otomobille kaza yaptı

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Hayalindeki otomobille kaza yaptı

Kastamonu’da önceki günkü kazada yaşamını yitiren üç askerden Jandarma Uzman Onbaşı Emre Tarlacı’nın babası İbrahim Tarlacı, “Oğlumun tek bir hayali vardı, hayalindeki arabaya binmekti. Arabayı aldı, buraya geldi, tekrar gitti. Hayalindeki arabayla kaza yaptı” dedi.

KASTAMONU İl Jandarma Komutanlığı’nda görevli Jandarma Uzman onbaşılar Emre Tarlacı (21), İsmail Doğan (22), Enes Sertkaya (21) ve Uzman Çavuş Burak Çelikoğlu, hafta sonu gezmek için Azdavay ilçesine gitti. Kastamonu’ya dönüş yolunda Emre Tarlacı yönetimindeki 41 VK 580 plakalı otomobil önceki akşam sürücüsünün kontrolünden çıkarak, Hamdi Y. yönetimindeki 37 DH 677 plakalı kamyona arkadan çarptı. Kamyon takla atarken, otomobil şarampole devrildi. Hurdaya dönen otomobildeki Uzman onbaşılar Emre Tarlacı, İsmail Doğan ve Enes Sertkaya, olay yerinde hayatını kaybetti. Uzman Çavuş Burak Çelikoğlu ile kamyon şoförü Hamdi Y. ise yaralandı.

NE DİYECEĞİMİ BİLMİYORUM

Otomobiliyle yaptığı kazada hayatını kaybeden Jandarma Uzman Onbaşı Emre Tarlacı’nın Karaman’daki ailesi, acı haberle yasa boğuldu. Tarlacı’nın Piri Reis Mahallesi Şehit Zeki Yaşar Caddesi üzerindeki evine Türk bayrağı asıldı. Evin önüne kurulan taziye çadırında başsağlığı dileklerini kabul eden baba İbrahim Tarlacı, “Oğlumun tek bir hayali vardı, hayalindeki arabaya binmekti. Arabayı aldı buraya geldi, tekrar gitti. Hayalindeki arabayla kaza yaptı. Kamyona çarpmış. Ne diyeceğimi bilmiyorum” dedi. Bir yıllık Uzman Onbaşı Emre Tarlacı’nın cenazesi bugün öğle namazının ardından Karaman merkezde defnedilecek.

SEKİZ AY ÖNCE GÖREVE BAŞLAMIŞ

Kazada yaşamını yitiren uzman onbaşılardan İsmail Doğan’ın (26) acı haberi, Afyonkarahisar’da oturan babası Salih ve annesi Ümmühan Doğan’a askeri yetkililer tarafından verildi. 8 ay önce uzman onbaşı olarak ilk görev yeri olan Kastamonu’ya giden Doğan’ın bekâr olduğu öğrenildi. 3 çocuklu ailenin ortanca çocuğu olan İsmail Doğan’ın cenazesi karayoluyla Afyonkarahisar’a götürüldü. 

Hayalindeki otomobille kaza yaptı

SİLAH ARKADAŞLARI UĞURLADI

Jandarma uzman onbaşılar Emre Tarlacı, İsmail Doğan ve Enes Sertkaya için Merkez İlçe Jandarma Komutanlığı’nda tören düzenlendi. Tarlacı’nın cenazesi memleketi Karaman’a, Doğan’ın cenazesi Afyonkarahisar’a, Sertkaya’nın cenazesi ise Elazığ’a gönderildi.

 

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