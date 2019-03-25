Hayalindeki otomobille kaza yaptı
Kastamonu’da önceki günkü kazada yaşamını yitiren üç askerden Jandarma Uzman Onbaşı Emre Tarlacı’nın babası İbrahim Tarlacı, “Oğlumun tek bir hayali vardı, hayalindeki arabaya binmekti. Arabayı aldı, buraya geldi, tekrar gitti. Hayalindeki arabayla kaza yaptı” dedi.
KASTAMONU İl Jandarma Komutanlığı’nda görevli Jandarma Uzman onbaşılar Emre Tarlacı (21), İsmail Doğan (22), Enes Sertkaya (21) ve Uzman Çavuş Burak Çelikoğlu, hafta sonu gezmek için Azdavay ilçesine gitti. Kastamonu’ya dönüş yolunda Emre Tarlacı yönetimindeki 41 VK 580 plakalı otomobil önceki akşam sürücüsünün kontrolünden çıkarak, Hamdi Y. yönetimindeki 37 DH 677 plakalı kamyona arkadan çarptı. Kamyon takla atarken, otomobil şarampole devrildi. Hurdaya dönen otomobildeki Uzman onbaşılar Emre Tarlacı, İsmail Doğan ve Enes Sertkaya, olay yerinde hayatını kaybetti. Uzman Çavuş Burak Çelikoğlu ile kamyon şoförü Hamdi Y. ise yaralandı.
NE DİYECEĞİMİ BİLMİYORUM
Otomobiliyle yaptığı kazada hayatını kaybeden Jandarma Uzman Onbaşı Emre Tarlacı’nın Karaman’daki ailesi, acı haberle yasa boğuldu. Tarlacı’nın Piri Reis Mahallesi Şehit Zeki Yaşar Caddesi üzerindeki evine Türk bayrağı asıldı. Evin önüne kurulan taziye çadırında başsağlığı dileklerini kabul eden baba İbrahim Tarlacı, “Oğlumun tek bir hayali vardı, hayalindeki arabaya binmekti. Arabayı aldı buraya geldi, tekrar gitti. Hayalindeki arabayla kaza yaptı. Kamyona çarpmış. Ne diyeceğimi bilmiyorum” dedi. Bir yıllık Uzman Onbaşı Emre Tarlacı’nın cenazesi bugün öğle namazının ardından Karaman merkezde defnedilecek.
SEKİZ AY ÖNCE GÖREVE BAŞLAMIŞ
Kazada yaşamını yitiren uzman onbaşılardan İsmail Doğan’ın (26) acı haberi, Afyonkarahisar’da oturan babası Salih ve annesi Ümmühan Doğan’a askeri yetkililer tarafından verildi. 8 ay önce uzman onbaşı olarak ilk görev yeri olan Kastamonu’ya giden Doğan’ın bekâr olduğu öğrenildi. 3 çocuklu ailenin ortanca çocuğu olan İsmail Doğan’ın cenazesi karayoluyla Afyonkarahisar’a götürüldü.
SİLAH ARKADAŞLARI UĞURLADI
Jandarma uzman onbaşılar Emre Tarlacı, İsmail Doğan ve Enes Sertkaya için Merkez İlçe Jandarma Komutanlığı’nda tören düzenlendi. Tarlacı’nın cenazesi memleketi Karaman’a, Doğan’ın cenazesi Afyonkarahisar’a, Sertkaya’nın cenazesi ise Elazığ’a gönderildi.
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