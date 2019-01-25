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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Umut ERDEM - ANKARA
25.01.2019 - 08:30, Son Güncelleme:

Hayali seçmen iddiasına yanıt: Alayının oyununu bozacağız

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Hayali seçmen iddiasına yanıt: Alayının oyununu bozacağız

MHP, belediye başkan adaylarını Ankara Kapalı Spor Salonu’nda düzenlenen törenle açıkladı. 863 adayın tanıtıldığı toplantıda konuşan MHP Lideri Devlet Bahçeli, hayali seçmen iddialarına değinerek, “Yalanlarla hayali seçmen üretildiğini iddia edenler beyhude yere çırpınmasın, alayının oyununu bozacağız” dedi. Bahçeli özetle şunları kaydetti:

İLK DEMOKRATİK İMTİHAN

“Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’nin iyice yerleşip kökleşmesi hayat memat konusudur. Bu yeni sistemin mimarlarından birisi de MHP’dir. Mahalli İdareler Seçimleri yeni hükümet sisteminin ilk demokratik imtihanıdır. Bu imtihandan alnımızın akıyla çıkmamız aynı zamanda beka meselesidir. Ancak önümüzdeki seçimde bizim için beka her şeyin önünde ve üstündedir. Kimin ne söylediğinin önemi yoktur. 31 Mart 2019 Mahalli İdareler Seçimleri beka seçimidir.

BİRLİKTE TÜRK MİLLETİYİZ

ABD’nin dayattığı güvenli bölge teklifiyle terör örgütlerinin güvenliğini sağlama gayesi ön plandadır, son tahlilde milli bekamız risk ve tehditlerin markajındadır. Yeni bir Barzani modeli kafalardadır, yeni bir özerk yapılanma gündemin başköşesindedir. Fırat’ın doğusu hainlerden temizlenmedikten sonra vatan tehlikededir. Sınırlarımızdan başlayarak 30 km’lik derinliğe kadar bir güvenli bölge kurulacaksa, bunun denetimi Türkiye’de olmalıdır. ABD’nin uluslararası hukuka tamamen aykırı teklif ve dayatmaları uygulanırsa, bilinsin ki, Ortadoğu’da önümüzdeki süreçte meydana gelecek olaylar bugünleri mumla aratacaktır. Güvenli bölge önerisini, terör örgütlerinin güvenliği için planlayanlar ateşle oynamaktadır.
Merhum Başbuğumuz aynısıyla şöyle seslenmişti: ‘Birlikte hayır, ayrılıkta azap vardır. Kürtler ne kadar Kürt’se biz de o kadar Kürt’üz. Biz ne kadar Türk’sek onlar da o kadar Türk’tür.’ Tekrar diyorum ki, hepimiz birlikte Türk milletiyiz. Doğudan batıya, güneyden kuzeye tek bilek, tek nefes, tek yürek, bölünmez ve dağılmaz tek ve büyük bir aileyiz. Ayrımız gayrımız yoktur, fitne-fesat ayaklarımızın altındadır. Kürt kökenli kardeşlerimizle terör örgütleri arasında bağ kurmak tarihe hakarettir, adalete ve vicdana karşı işlenmiş en vahşi cinayettir. Menbiç tepeden tırnağa arındırılmalıdır.

İTTİFAKA BAĞLIYIZ

Rehavete kapılmadan seçimlere hazırlanacağız. Cesur olacağız, özgüven içinde hareket edeceğiz, umutsuzluğu yanımıza yöremize sokmayacağız. Cumhur İttifakı’na bağlı kalacağız, MHP adaylarının olduğu yerde partimize, AK Parti’nin adaylarının olduğu yerde AK Partiye oy ve destek vereceğiz. MHP’nin kaybetmesini düşleyen ve dileyen mihraklara ağır ve okkalı bir tokat vuracak mısınız? (Evet sesleri) Yeni darbe senaryoları dillendirenlerin, el ovuşturanların başına dünyayı yıkacağız. Seçimi itibarsızlaştırmaya kalkışanlar, sandığın meşruiyetini lekelemeye yeltenenler, yalanlarla hayali seçmen üretildiğini iddia edenler beyhude yere çırpınmasın, alayının oyununu bozacağız. CHP’nin kriz ve kaos siyasetini milli iradenin desteğiyle un ufak edeceğiz.”

Hayali seçmen iddiasına yanıt: Alayının oyununu bozacağız

NOTLAR

Sabahın erken saatlerinden itibaren Türkiye’nin dört bir yanından partililer törenin yapılacağı salona geldi. Salona ‘Sağduyunun Birlikteliği Cumhur İttifakı’ pankartı asıldı. Toplantı, Osmaniye Belediyesi’ne ait Mehteran Takımı’nın gösterisiyle başladı. Gösterinin ardından Mustafa Yıldızdoğan bir konser verdi. Gösteri ve konser sırasında gençler ayağa kalkıp MHP bayraklarını salladı. Bazı katılımcılar da bozkurt işaretleriyle gösterilere eşlik etti. Bahçeli’nin konuşmasından önce ‘Atatürk ve silah arkadaşları, Alparslan Türkeş ve tüm şehitler için’ saygı duruşunda bulunuldu, ardından İstiklal Marşı okundu. Bahçeli salona girerken yeni yapılan seçim şarkılarından Mustafa Yıldızdoğan’ın ‘Ehline Emanet’ çalındı.

İNCE'YE: ‘VAY DENSİZ VAY’

Bahçeli, konuşmasında CHP’li Muharrem İnce’yi de isim vermeden hedef aldı: “İnce ince nifak taşları döşeyen, kıyıda köşede, partisinin genel başkanını hedef alan bir zat da cumhurbaşkanı adaylığında yaşadığı şok ve hezimeti atlamadığından ağzından çıkanı kulağı duymayacak bir noktaya savrulmuştur. Aklı epey incelmiş bu zavallıya göre, sadece bir yerel seçimi beka sorunu olarak millete anlatmak olsa olsa zekâ sorunuymuş. Bu ucube zihniyete layık olduğu muameleyi yapacağız. Vay densiz vay, bekayı zekâ sorunu olarak görmek ancak senin gibi mankurtların işidir, ancak senin gibi sabah başka akşam başka konuşan çarkı feleklerin üslubudur.”

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