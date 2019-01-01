Hayali ‘metrobüs almak’ olan vatandaş İmamoğlu ile buluştu

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriHayali ‘metrobüs almak’ olan vatandaş İmamoğlu ile buluştu
GeriGündem Hayali ‘metrobüs almak’ olan vatandaş İmamoğlu ile buluştu
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Gündem
Gökhan ÇELİK-Gülseli KENARLI/ DHA
01.01.2019 - 15:07, Son Güncelleme:

Hayali ‘metrobüs almak’ olan vatandaş İmamoğlu ile buluştu

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hayali ‘metrobüs almak’ olan vatandaş İmamoğlu ile buluştu

CHP’nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu, "Milli Piyango bana çıkarsa kendime metrobüs alacağım" diyen Bahattin Çağrış ile görüştü. Piyangonun kendisine çıkmadığını söyleyen Çağrış ile bir süre metrobüs üzerine sohbet eden İmamoğlu, "Bu işin düzeltilmesi çok zor değil.  Ancak biraz ilgisizlik var. Bu işe özel bir sürprizimiz olacak." dedi.

Ekrem İmamoğlu,  bir TV röportajı sırasında, "Milli Piyango bana çıkarsa kendime metrobüs alacağım" diyen Bahattin Çağrış ile görüştü. Sabah saatlerinde Çağrış ile Güzelyurt Metrobüs durağında buluşan İmamoğlu, birlikte metrobüse binerek bir süre sohbet etti.  Çağrış’a yaptığı TV röportajında metrobüs konusundaki sorunları dile getirdiği için teşekkür eden İmamoğlu,  "Bu işin düzeltilmesi çok zor değil.  Ancak biraz ilgisizlik var. Bu işe özel bir sürprizimiz olacak. 1 Ocak’ın kerameti yani ama bazen de sorunları böyle dile getirmek lazım. Bak sen onun için büyük bir iş başardın. Hani bir problemin dile getiriliş biçimi bile bazen insanları motive eder ya, bu aynı zamanda demokrasinin güzelliğini hissettirmek gibi sana helal olsun.” şeklinde konuştu.

Metrobüs projesinin zamanında iyi düşünülmüş bir proje olduğunu belirten İmamoğlu, "Metrobüs projesi hat uzadıkça imkansız hale gelmiş. İlk başta, Topkapı - Avcılar tasarlanmıştı. İşin lojistik tarafı ve teknik inceleme süreci bir kenara bırakıldı. Bu kadar uzun hattın farklı çözümleri var. Metrobüse binişi ve gidişi 'Survivor’ tarzı. Tekrar söylüyorum sorunu harika dile getirdin. Vatandaşın bir sorununu dile getirmesi konusunda örneksin." ifadelerini kullandı.

TRAJİKOMİK BİR OLAY OLDU RÖPORTAJ

Aldığı piyango biletlerinden bir ikramiye çıkmadığını belirten Bahattin Çağrış da verdiği röportaj ile ilgili, "Anlattıkça zaten trajikomik bir olay oldu röportaj. Böyle patlayacağını düşünmemiştim aslında, böyle hızlı bir şekilde yayılacağını bilmiyordum sonra baktım ki 'Dayanın, sabredin’ diye siz de paylaşmışsınız. Çok mutlu oldum.”dedi.

Hayali ‘metrobüs almak’ olan vatandaş İmamoğlu ile buluştu

Hayali ‘metrobüs almak’ olan vatandaş İmamoğlu ile buluştu


 

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
﻿
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Sıradaki Haber

Büyükada'da yangın! Göz gözü görmüyor, üzücü haber geldi

Erdoğan'dan telefonda Mehmetçiğe mesaj

Şırnak'ta hain saldırı girişimi engellendi

Nagihan'ın esrarengiz ölümüyle ilgili yeni gelişme