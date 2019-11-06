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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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İdris EMEN  
06.11.2019 - 08:00, Son Güncelleme:

‘Hayalet’lerin çoğu gitti azı kaldı

İdris Emen
İdris Emen
idris.emen@hurriyet.com.tr
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İdris Emen
İdris Emen
idris.emen@hurriyet.com.tr
‘Hayalet’lerin çoğu gitti azı kaldı

ÜÇ tarafı denizlerle çevrili Türkiye’de, 2018’de batan, karaya oturan, iflas ve haciz işlemleri nedeniyle kaderine terk edilen 114 gemi bulunuyordu.

Aradan geçen zaman diliminde bu sayı 140’a yükseldi. Çoğunda az sayıda mürettebat veya hiç mürettebat olmaması nedeniyle ‘hayalet gemi’ olarak nitelendirilen bu gemiler hem deniz trafiği hem de çevre açısından büyük tehdit oluşturunca Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı sorunun çözümü hızlandırmak için 618 Sayılı Limanlar Kanunu’nun 7. maddesinde değişiklik yaptı.

HURDA OLARAK SATIŞTA

Yapılan kanun değişikliğinden sonra hacizli, hasarlı veya kaderine terk edilen 140 gemiden 57’si haciz işlemlerinin sona erdirilmesi, onarılması ve diğer yöntemlerle sorun olmaktan çıkartıldı. Deniz trafiğine kazandırılması mümkün olmayan 32 gemi ise hurda olarak satışa çıkarıldı. Satışı tamamlanan gemiler söküldü. Sadece Limanlar Başkanlıkları’nca ihale yoluyla hurdaya ayrılan 16 geminin ekonomik değeri 9 milyon 500 bin Türk Lirası. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından konuyla ilgili Hürriyet’e yapılan açıklamada, “618 sayılı Limanlar Kanunu’nun 7’nci maddesinde yapılan değişiklik 05/12/2017 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. 01/11/2019 tarihi itibariyle toplam 140 gemiden 89 gemi sorun olmaktan çıkarılmış olup 51 geminin ise işlemleri devam etmektedir” ifadesini kullanıldı.

İdris Emen
İdris Emen
idris.emen@hurriyet.com.tr
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