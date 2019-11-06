‘Hayalet’lerin çoğu gitti azı kaldı
ÜÇ tarafı denizlerle çevrili Türkiye’de, 2018’de batan, karaya oturan, iflas ve haciz işlemleri nedeniyle kaderine terk edilen 114 gemi bulunuyordu.
Aradan geçen zaman diliminde bu sayı 140’a yükseldi. Çoğunda az sayıda mürettebat veya hiç mürettebat olmaması nedeniyle ‘hayalet gemi’ olarak nitelendirilen bu gemiler hem deniz trafiği hem de çevre açısından büyük tehdit oluşturunca Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı sorunun çözümü hızlandırmak için 618 Sayılı Limanlar Kanunu’nun 7. maddesinde değişiklik yaptı.
HURDA OLARAK SATIŞTA
Yapılan kanun değişikliğinden sonra hacizli, hasarlı veya kaderine terk edilen 140 gemiden 57’si haciz işlemlerinin sona erdirilmesi, onarılması ve diğer yöntemlerle sorun olmaktan çıkartıldı. Deniz trafiğine kazandırılması mümkün olmayan 32 gemi ise hurda olarak satışa çıkarıldı. Satışı tamamlanan gemiler söküldü. Sadece Limanlar Başkanlıkları’nca ihale yoluyla hurdaya ayrılan 16 geminin ekonomik değeri 9 milyon 500 bin Türk Lirası. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından konuyla ilgili Hürriyet’e yapılan açıklamada, “618 sayılı Limanlar Kanunu’nun 7’nci maddesinde yapılan değişiklik 05/12/2017 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. 01/11/2019 tarihi itibariyle toplam 140 gemiden 89 gemi sorun olmaktan çıkarılmış olup 51 geminin ise işlemleri devam etmektedir” ifadesini kullanıldı.
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