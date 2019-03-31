Hayaletler temizleniyor

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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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İdris EMEN
31.03.2019 - 08:30, Son Güncelleme:

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ÜÇ tarafı denizlerle çevrili Türkiye’de, 2018’de, batan, karaya oturan, iflas ve haciz işlemleri nedeniyle kaderine terk edilen 114 gemi bulunuyordu.

Çoğunda az sayıda mürettebat veya hiç mürettebat olmaması nedeniyle ‘hayalet gemi’ olarak nitelendirilen bu gemiler hem deniz trafiği hem de çevre açısından büyük tehdit oluşturunca Ulaştırma Bakanlığı 2017’de harekete geçti. Sorunun çözümünü hızlandırmak için Limanlar Kanunu’nda değişiklik yapıldı.

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12’Sİ SATILDI

Kanun değişikliğinin yürürlüğe girmesiyle gemilerden 12’si satıldı. 44 gemi ise tamir edilerek ve haciz kaldırılarak trafiğe kazandırıldı. Batık olan, tamir şansı bulunmayan veya ömrü dolan 26 gemiden 24’ü hurdaya ayrıldı ve söküldü. Zeytinburnu açıklarında battık halde olan Bereket ile Pendik açıklarındaki Nüvo gemilerinin söküm çalışmaları ise devam ediyor. 82 gemiyle ilgili sorunun çözülmesiyle deniz ulaşımında güvenlik artı. İstanbul Üniversitesi Deniz Bilimleri ve İşletmeciliği Enstitüsü, Fiziksel Oşinografi ve Deniz Biyolojisi Anabilim Dalı Uzmanı Dr. Ahsen Yüksek, “Batık veya kaderine terk edildiği için risk oluşturan gemilerin mutlaka ‘denizel ekosistem’den arındırılması gerekiyor. Çünkü kaderine terk edilmiş veya batık haldeki gemiler denizel ekosisteme ait olmayan materyaller. Bu gemiler deniz trafiği için tehdit oluştururken, sızdırdıkları zararlı maddeler doğaya zarar veriyor” dedi.

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