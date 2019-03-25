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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Dinçer Gökçe
25.03.2019 - 08:30, Son Güncelleme:

'Hayal Yeli'ne kopya davası

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'Hayal Yeli'ne kopya davası

Dünyaca ünlü kinetik heykel sanatçısı Anthony Howe, Mersin Büyükşehir Belediyesi’nin yaptırdığı ‘Hayal Yeli’ adlı heykel nedeni ile tazminat davası açtı. Howe, anılan heykelin, kendi eserinden kopyalandığını öne sürdü. Belediye, ‘Muhatap biz değiliz’ dedi ihaleyi alan Park Kent AŞ’yi işaret etti. Park Kent avukatları ise heykeli, Ar-Yen Mühendislik’ten satın aldıklarını belirtti. Ar-Yen Mühendislik “Davacının eseri rüzgar kuvveti ile bizimki ise motor gücü ile çalışıyor, eserimiz orjinal” savunması yaptı. Bilirkişi raporu, belediyenin yaptırdığı heykelin, Howe’un eserinden kopyalandığını ortaya koydu. Ek bilirkişi raporunda ise Howe’a 871 bin TL tazminat ödenmesi gerektiği kaydedildi.

ABD’li Anthony Howe (65), el ürünü eserleri ile kinetik heykel alanında dünyada ilk 5 isimden biri. Rio 2016 Olimpiyat Oyunları ve 2017 Oscar Ödülleri töreninin açılışı Howe’un eserleri ile yapıldı. Howe’un Ankara’da görülen bir davanın tarafı olmasının gerisinde ise Mersin’de 2 yıl önce yapılan bir ihale yatıyor. Mersin Marina’nın girişindeki parka yerleştirilmesi planlanan heykel için belediye 2017’de ihale yaptı. İhaleyi, Ankara Sincan merkezli Park Kent Mobilyaları AŞ kazandı. Şirket, ihaleye konu ürünü Ar-Yen Mühendislik İnşaat şirketinden 354 bin TL’ye satın aldı ve belediyeye teslim etti. Mersin Marina’nın girişine yerleştirilen ve kentte ilgi odağı olan 11 metrelik Hayal Yeli, kurulumdan kısa süre sonra davalık oldu. 

ÖNCE TESPİT YAPILDI

Hayal Yeli için yapılan ihaleye giren ancak kazanamayan bir firma durumu Anthony Howe’a ihbar etti. Hayal Yeli’nin fotoğrafları eşliğinde Howe’a yapılan ihbarda, eserinin kopyalandığı bildirildi. Türkiye’de avukat arayışına giren Howe, İstanbul’daki bir büro ile anlaştı. Howe, avukatları aracılığı ile önce tespit davası açtı. Mersin Sulh Hukuk Mahkemesi’nin yaptığı tespit sonrası Ankara 3. Fikri ve Sınaî Haklar Hukuk Mahkemesi’nde tazminat davası açıldı. Av. Ufuk Sezekkaplan’ın hazırladığı dava dilekçesinde, Hayal Yeli’nin, Howe’un Di-Octo isimli eserinin kopyası olduğu savunuldu. Dilekçede, Howe’a tazminat ödenmesi gerektiği kaydedildi. 

MUHATTAP BİZ DEĞİLİZ

Davalı listesinin ilk sırasında yer alan Mersin Büyükşehir Belediyesi adına yapılan savunmada şöyle denildi: “Eseri, diğer davalı olan yüklenici firma (Park Kent) yaptı. Bu nedenle dava, belediyeye değil, bu şirkete yöneltilmeli. Davanın muhatabı biz değiliz. Dava konusu eser de davacının eserinin aynısı değil.” 

BAŞKA ŞİRKETTEN ALDIK

Park Kent AŞ adına yapılan savunmada ise “Eserin davacıya ait olduğunu gösterir bir belge yok. Davacı bu konuda herhangi bir delil de sunamadı. Dava konusu eseri Ar-Yen Mühendislik İnşaat şirketinden aldık. Bu olayda 3. kişi durumundayız; tecavüzün tarafı değiliz. Davacı haksız kazanç sağlamaya çalışıyor. Dava dayanaktan yoksun, reddine karar verilsin” denildi. 

ESERİMİZ ORJİNAL

Ankaralı Ar-Yen Mühendislik adına yapılan  savunma dilekçelerinde ise “Bizim yaptığımız eser motorla çalışıyor. Davacının eseri ise rüzgar kuvvetiyle ile çalışıyor. Davacının eseri 16 kanatlı, bizim eser 30 kanatlı. Eserimiz orijinal ve bize ait” görüşü savunuldu. 

BİLİRKİŞİ: BİREBİR AYNI

Mahkeme, tarafların delil ve savunmalarını aldıktan sonra dosyayı bilirkişi heyetine teslim etti. 3 kişilik heyetin hazırladığı ilk raporda, Hayal Yeli’nin, Anthony Howe’un eserinden birebir kopyalandığı belirtildi. Raporda “Genel izlenim itibariyle ayırt edilemeyecek derecede benzer” değerlendirmesi yapıldı. Raporda, Howe’un telif talebi ve manevi tazminat talep etme hakkına sahip olduğu kaydedildi. Mahkemenin talebi ile hazırlanan ek bilirkişi raporunda ise Howe’a ödenmesi gereken telif ve manevi tazminat tutarı 871.233 TL olarak hesaplandı. Davada son duruşma 5 Mart’ta yapıldı. Davalı avukatlarının talebi üzerine mahkeme, Mersin Asliye Hukuk Mahkemesi aracılığı ile Hayal Yeli için yeni bir keşif yapılmasına karar verdi. Bir sonraki duruşma ise Haziran ayında yapılacak.

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