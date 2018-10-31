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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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31.10.2018 - 07:03, Son Güncelleme:

'Hayal' diye savunmuştu... Tacizci polise ceza!

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'Hayal' diye savunmuştu... Tacizci polise ceza!

7 yaşındaki küçücük bir kız çocuğunu defalarca taciz ettiği iddiasıyla yargılanan İzmir’de görevli polis memuru Oğuz Kadir G’ye 24 yıl hapis cezası verildi. Kararla rahatlayan mağdur aile, şimdi R.S.Y’nin psikolojisini düzeltmek için çaba harcıyor.

İzmir'de görev yapan, evli ve bir çocuk babası polis memuru Oğuz Kadir G, 7 yaşındaki R.S.Y'yi taciz ettiği iddiasıyla hakim karşısına çıktı. Küçük kızı oyun oynama bahanesi ile taciz ettiği öne sürülen Oğuz Kadir G, 24 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Adaletin yerini bulduğunu söyleyen baba Y.Y, "Hak ettiği cezayı alması bir nebze de olsa içimizi rahatlattı" dedi.

"HAYAL" DİYE SAVUNDU...

Yeni Asır'dan Nida Aladağ'ın haberine göre; İzmir 9. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen cinsel istismar davasında yargılanan polis memuru Oğuz Kadir G, 7 yaşındaki R.S.Y'yi oyun oynama bahanesi ile defalarca taciz ettiği iddiası ile geçen Mart ayında tutuklandı. Son kez hakim karşısına çıkan sanık Oğuz Kadir G, savunmasında cinsel istismarda bulunduğu iddialarını küçük kızın uydurduğunu söyleyerek hakkındaki suçlamaları reddetti.

Toplanan delilleri ve ifadeleri değerlendiren hakim, Oğuz Kadir G.'nin 24 yıl hapsine karar verdi. Karar sonrası açıklama yapan ve kızının zor günler geçirdiğine dikkat çeken baba Y.Y, "Kızıma yaptığı iğrençlikler cezasız kalmadı. Kızımın hayal gücü olduğunu söyledi. Böyle bir şeyi 7 yaşındaki bir çocuk nasıl uydurabilir? Türk adaleti gerçekleri ortaya çıkardı hakkettiği cezayı aldı" diye konuştu.

'O BANA BİR ŞEYLER YAPTI'

İddianın, R.S.Y.'nin olayı kendisine anlatmasıyla ortaya çıktığını belirten baba Y.Y, "Kızım anneannesini sık sık ziyarete giderdi. Bir ziyaret sonrasında Oğuz Kadir G. hakkında 'O bana bir şeyler yaptı ama söylersem bana kimse inanmazmış polise inanırlarmış. Kızıma inanacağımı ve anlatmasını telkin ettim. Kızım olanları anlattığında büyük şok yaşadım. Oğuz Kadir G. kızıma defalarca cinsel istismarda bulunmuş. Anneannesini ziyaret ettiğinde beraber oynama bahanesi ile arka odalara götürüp kızıma çirkin, iğrenç şeyler yapmış ve yaptırmış" dedi.

Şu an küçük kızlarının psikolojisini düzeltmeye odaklandıklarını söyleyen baba Y.Y, "Hukuk mücadelemizi kazandık. Çok şükür ki adalet yerini buldu. Bundan sonraki süreçte önemli olan tek şey kızımın aldığı psikolojik darbeleri iyileştirmeye odaklanmak" dedi.

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