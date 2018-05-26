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    Havuzu temizlemek isterken kimyasaldan zehirlendi. İtfaiye özel kıyafetle müdahale etti

    Cengiz ÇOBAN / İSTANBUL (DHA)
    26.05.2018 - 14:15 | Son Güncelleme:

    İstanbul Kadıköy'de bir apartman görevlisi, binanın havuzunu temizlemek için kullandığı kimyasal maddeden etkilenerek hastaneye kaldırıldı. İtfaiye ekipleri, özel kimyasal müdahale kıyafetleriyle olaya müdahale etti.

    Olay, saat 12.00 sıralarında Zühtüpaşa Mahallesi'nde meydana geldi. Apartman görevlisi Erol Demirci, Kalamış Konak apartmanına ait havuz suyunun temizliği sırasında kullandığı kimyasal maddeden zehirlendi.

    Kokudan etkilenen Demirci, tedbir amaçlı Göztepe Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

    Havuzu temizlemek isterken kimyasaldan zehirlendi. İtfaiye özel kıyafetle müdahale ettiİTFAİYE ÖZEL KIYAFETİNİ GİYDİ

    Havuz girişinin çevresine güvenlik amacıyla emniyet şeridi çekildi. İtfaiye ekipleri, kimyasal müdahale kıyafetlerini giyerek havuzun bulunduğu yere girdi. Ekipler ardından kimyasal müdahale kıyafetlerini giyerek, havuzun bulunduğu bölüme girdi. Kokuya neden olan bidonların kapaklarını kapatan ekipler, bidonları dışarı çıkardı. Ardından itfaiye ekipleri, özel kimyasal müdahale kıyafetlerini tazyikli suyla yıkadı.

    Havuzu temizlemek isterken kimyasaldan zehirlendi. İtfaiye özel kıyafetle müdahale ettiHastaneye kaldırılan Erol Demirci'nin eşi Nezahat Demirci, "Havuz temizlemek için kullanılan klor ve asitten oldu. Ustalar makinelerin yerlerini değiştirmiş. O da hatırlamadığı için asite kloru, kloru asite karıştırmış" dedi.

    Havuzu temizlemek isterken kimyasaldan zehirlendi. İtfaiye özel kıyafetle müdahale ettiErol Demirci’nin komşusu ise, "Ben geldiğimde öksürüyordu kendisi. Ne olduğunu bilmiyorum. 'Komşu kötüyüm' dedi. 'Ne oldu' dedim. 'Havuzun motorlarının yeri değişmiş' dedi. Muhtemelen havuzcuların yapmış olduğu bir yanlışlık oldu. Kimyasalları koyduğunda mavi bir duman çıktığını ve kendisini dışarıya attığını söyledi. Kötü olunca hastaneye götürdüler. 20 senedir bu işi yapıyordu, daha önce böyle bir şey olmamıştı" diye konuştu.

    Ekiplerin olayla ilgili incelemesi devam ediyor.

    Havuzu temizlemek isterken kimyasaldan zehirlendi. İtfaiye özel kıyafetle müdahale etti

     

    Etiketler: Kadıköy , zehirlenme , gündem
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