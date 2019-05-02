Havuza düşen buzağıyı itfaiye kurtardı
Bodrum'daki sitede içi su dolu yüzme havuzuna düşen buzağıyı itfaiye ekibi kurtardı.
Gümüşlük Mahallesi'ndeki sitenin yüzme havuzuna düşen buzağıyı görenler, 112 Acil Çağrı Merkezi'ni aradı. Bu sırada buzağının yaklaşık 1,5 metre derinlikteki suyun boyunu geçtiği havuzun merdivenine başını dayadığı görüldü.
İhbarla gelen Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri, kurtarma çalışması başlattı. İtfaiye görevlileri, içi su dolu havuzdaki buzağıya karnından yangın hortumu bağladı. Hortumla çekilerek havuzdan çıkarılan buzağı sahibine teslim edildi. Açık olan bahçe kapısından içeri girdiği öğrenilen buzağının iyi olduğu belirtildi.
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