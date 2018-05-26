Havuz operasyonu

Kokudan etkilenen Demirci, tedbir amaçlı Göztepe Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Polis, havuz çevresine güvenlik amacıyla emniyet şeridi çekti. İtfaiye ekipleri, kimyasal müdahale kıyafetlerini giyerek havuzun bulunduğu yere girdi.



Ekipler ardından havuzun bulunduğu bölüme girdi ve kokuya neden olan bidonların kapaklarını kapatarak dışarı çıkardı. Ardından itfaiye ekipleri, özel kimyasal müdahale kıyafetlerini tazyikli suyla yıkadı. Hastaneye kaldırılan Erol Demirci’nin eşi Nezahat Demirci, "Havuz temizlemek için kullanılan klor ve asitten oldu. Ustalar makinelerin yerlerini değiştirmiş. O da hatırlamadığı için asite kloru, kloru asite karıştırmış" dedi.