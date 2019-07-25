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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Yılmaz KILIÇKAYA- Alparslan ÇINAR/ANTALYA (DHA)
25.07.2019 - 12:10, Son Güncelleme:

Havuz başında dehşet! Nişanlı çifte bayıltan dayak

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Havuz başında dehşet! Nişanlı çifte bayıltan dayak

Antalya'da bir sitede yaşayan Hatice D.(40) ve nişanlısı Osman Erdoğan (48), havuz başında çıkan kavgada aynı aileden 10 kişi tarafından dövüldü. Aldığı darbeler nedeniyle bayılan Hatice D. ile nişanlısını korumak için üzerine yatan Osman Erdoğan'ı öfkeli ailenin elinden polis kurtardı. Dayak anı sitenin güvenlik kamerasına yansıdı.

Konyaaltı ilçesi Sarısu Mahallesi'ndeki olay, 14 Temmuz Pazar günü saat 18.30 sıralarında yaşandı. Bir sitede oturan Çiğdem K., çocuklarına tekme attığı iddiasıyla komşusu Hatice D.'yi telefonla arayarak havuz başına çağırdı. Havuz başına gelen Hatice D., bir anda kendisini çağıran komşusu ve yanındaki 3 kadının saldırısına uğradı. Durumu gören Osman Erdoğan olaya müdahale edip nişanlısı Hatice D.'yi korumaya çalıştı.

BAYILANA KADAR VURDULAR

Bu sırada havuz kenarında oturan Çiğdem K.'nin yakınlarından Talat K., Osman Erdoğan'a yumruk attı. Kavgaya Çiğdem K.'nin yakınları Fatma B., Murat A., Fuat K., Ecem K., Derya K., Ergin İ., Hatice İ. ve Şeref K. da karıştı. Hatice D. aldığı darbeler nedeniyle bayıldı. Osman Erdoğan, bayılan nişanlısını üzerine kapanarak darbelerden korumaya çalıştı. Buna rağmen kalabalık grup, Erdoğan ve nişanlısını dövmeye devam etti.

Site sakinlerinin haber vermesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri, Osman Erdoğan ve nişanlısını ailenin elinden kurtardı. Sağlık ekiplerinin müdahale ettiği Osman Erdoğan ve Hatice D., hastaneye götürüldü. Darp raporu alan çift, Çiğdem K., Talat K., Fatma B., Murat A., Fuat K., Ecem K., Derya K., Ergin İ., Hatice İ. ve Şeref K.'den şikayetçi oldu.

Havuz başında dehşet Nişanlı çifte bayıltan dayak
'EV ARIYORUZ'

Nişanlısının olaydan çok etkilendiğini ve siteye girmek istemediğini belirten Osman Erdoğan, "Taşınmak için ev arıyoruz" dedi. Hatice D. ise iddia edildiği gibi Çiğdem K.'nin çocuğuna vurmadığını, ailenin önce nişanlısına saldırdığını sonra da kendisini bayıltıncaya kadar dövdüklerini anlattı.

Havuz başındaki kavga anı, güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kaydedildi.

Havuz başında dehşet Nişanlı çifte bayıltan dayak

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