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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Gündem
İSMAİL SAYMAZ
08.08.2018 - 00:53, Son Güncelleme:

Havludaki derin şüphe

İsmail Saymaz
İsmail Saymaz
isaymaz@hurriyet.com.tr
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İsmail Saymaz
İsmail Saymaz
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Havludaki derin şüphe

Emniyet müdürü Ömer Lütfi Evci 2014’te, otel odasında bıçaklanarak öldürüldü. Üç yan odada kalan Bayram Çakır, odasındaki havluda ‘maktule ait gözle görülemeyecek ölçüde küçük kan lekesi’ bulununca müebbet hapse çarptırıldı.Başmüfettiş, Evci’nin odasından çıkıp Çakır’ın odasına giren polisin üzerindeki tulumdan ya da her iki odadaki eşya üzerine bırakılan numaratörden kan bulaşmış olabileceği sonucuna vardı. Ancak zamanaşımı süresi dolduğu için polislere ceza uygulanamadı.

BAYBURT Polis Meslek Yüksek Okulu Müdürü Ömer Lütfi Evci (43), tayin olduğu Bayburt’ta bekar yaşadığı için apart otele yerleşti. Otelde Evci’nin yanı sıra teknisyen polis Samet Gültekin gibi kamu görevlileri ve Bayram Çakır gibi üniversiteli gençler kalıyordu.

25 BIÇAK DARBESİYLE ÖLÜM

Evci, 13 Kasım 2014 gecesi Gültekin’in dördüncü kattaki 420 numaralı odasına gitti. Evci, gece yedinci kattaki 711 numaralı odasına geçti. Gültekin, saat 01.30’da Evci’ye mesaj yollayarak, “İyi geceler müdürüm” diye yazdı. Evci, 14 Kasım’da işe gitmeyince meslektaşları otele gitti. Polis müdürü, çıplak ve 25 yerinden bıçaklanmış haldeydi. En son görüştüğü Samet Gültekin’in odasında kanlı atlet bulundu. Gültekin tıraş olurken yüzünü kestiğini anlatmakla yetindi. Soruşturmanın seyri, Evci’nin üç oda yanında, 708 numarada kalan üniversite öğrencisi Bayram Çakır’a yöneltildi. Çakır, 14 Kasım günü sabah okulda sınava girmiş ve ‘Termodinamik’ sınavını beklemeden dönmüştü. Eşyasını toplayıp hafta sonunu geçirmek için memleketi Trabzon’a gitmişti. Termodinamik sınavına girmeyeceğini bir gece önce sosyal medyada yazmıştı.

Havludaki derin şüphe

MİKROSKOBİK LEKE VE ODA IŞIĞI

Bayburt Emniyeti 17, 19 ve 22 Kasım’da Çakır’ın odasında üç kez arama yaptı. İkinci aramada el havlusunda ‘gözle görülemeyecek ölçüde mikroskobik kan lekesi’ çıktı. Kan lekesinde Evci’nin DNA’sı vardı. İkinci kanıt ise şuydu: Evci’nin odasındaki kanlı ayakkabı izleriyle Çakır’ın bir gün önce giydiği spor ayakkabı uyuşuyordu. Son olarak, kamera kayıtlarında Evci ile Çakır’ın oda ışıkları incelendi. Evci’nin ışığının saat 04.33’te söndüğü, Çakır’ın ışığının ise 04.36’da yandığı saptandı. Bu durum, Bayburt Ağır Ceza Mahkemesi’nin gerekçeli kararında, “Evci’nin ışığının sönmesinden 2 dakika 30 saniye sonra sanığın odasındaki yanmıştır. Sanığın ışığı yandıktan sonra, maktulün odasında bir daha ışık yanmamıştır” denildi. Ancak aynı dakikalarda koridor ışığının yanıp yanmadığı belli değildi. Kapı zorlanmamıştı. Bayram Çakır, 26 Kasım’da tutuklandı. İfadelerinde, “Ben öldürmedim” dedi. Çakır’a göre iki kez karşılaşmışlardı. Birincisi; bir gün önce Evci’nin izniyle odasına girerek, kaloriferin yanıp yanmadığını kontrol etmişti. İkincisi; tatlı ikramı için Evci’nin kapısını çalmıştı. Mahkeme, 10 Ekim 2015’te, Çakır’ın ‘tespit edilemeyen bir sebeple, tespit edilemeyen yöntemle’ Evci’yi öldürdüğü sonucuna vardı ve ağırlaştırılmış müebbet hapis verdi. Yargıtay 1. Ceza Dairesi, 6 Haziran 2018’de cezayı müebbete çevirdi. Mahkeme, 2 Ağustos’taki duruşmada, Evci’nin odasında parmak izleri çıkan iki polisin cinayet soruşturmasında görevlendirilip görevlendirilmediğini Emniyet’e sormaya karar verdi.

44 POLİSE İDARİ SORUŞTURMA

Bayram Çakır’ın babası Habip Çakır’ın şikâyeti üzerine Emniyet Genel Müdürlüğü Teftiş Kurulu Başkanlığı, ‘Evci’nin öldürülmesinde kasıt ve görevini kötüye kullanma’ suçlamasıyla 44 emniyet müdürü, komiser ve polise idari soruşturma açtı. Başmüfettişin 28 Şubat 2018’de bitirdiği idari soruşturma çerçevesinde; havludaki kan lekesinin ‘uzman olmayan personelce ya da dikkatsiz ve özensiz çalışan olay yeri görevlileri tarafından’ bir odadan diğerine taşınmış olabileceği belirlendi. Raporda, “DNA’nın Evci’nin odasından Çakır’ın odasına, üzerinde kan lekesi olduğu düşünülen tulumla çalışma yapan görevli tarafından taşınmış olabileceği” ifade edildi. Ayrıca Evci’nin odasında kanlı kıyafetler üzerine konulan 5 No’lu numaratörün, Çakır’ın odasındaki havlunun üzerine de bırakıldığı saptanarak “Her iki odada da aynı 5 No’lu numaratör sterilize edilmeden kullanılmış ise bunun da kontaminasyon (bulaşma) oluşumuna sebep olmuş olabileceği” vurgulandı. Başmüfettiş, 28 polis için suç duyurusunda bulundu. Fakat iki yıllık zamanaşımı dolduğu için istenen cezalar uygulanamadı.

‘OĞLUMUN ÜZERİNE YIKTILAR’

ÇAKIR Ailesi’nin avukatı Adem Hacıahmetoğlu, söz konusu havlunun bir tanık yokluğunda alındığını ve bu yüzden kanıt sayılmaması gerektiğini ifade etti. Soruşturmanın genişletilmesi, başkaca faillerinin araştırılması gerektiğini vurgulayan Hacıahmetoğlu, İçişleri Bakanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğü’nün de dosyaya müdahil olmasını istedi. Baba Habip Çakır da “Oğlum bu cinayetin hiçbir yerinde değil. Benim tahminim, bu cinayeti bir polis işledi. En yakında olması hasebiyle benim oğlumun üzerine cinayeti yıktılar. Çocuğumun hiçbir alakası yok. Oğlum masumdur” dedi. Yargılamada, daha düşük ceza alması için oğluna “Suçu kabullen, tahrik etti de” demesinin tavsiye edildiğini anlatan baba Çakır, “Oğlum, ‘Ben ölen adama iftira mı atacağım’ diye tepki gösterdi. Masumiyetinin ispatlanıp beraat etmesini istiyoruz” diye konuştu.

İsmail Saymaz
İsmail Saymaz
isaymaz@hurriyet.com.tr
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