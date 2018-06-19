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    Havlamasaydı ailesi yanacaktı

    İHA
    19.06.2018 - 21:37 | Son Güncelleme:

    KOCAELİ'de mutfakta çıkan yangına uykuda yakalanan 3 kişilik aileyi Hera’nın havlamaları kurtardı.

    Yangın dün sabah saatlerinde İzmit Yenişehir Mahallesi Hisar Sokak üzerindeki 3 katlı binanın 2. katında meydana geldi. Kardeşi ve oğlu ile birlikte yaşayan Naime Güzel, sabah köpekleri Hera'nın yoğun şekilde havlamasına uyandı. Uyandığında evde yoğun bir duman olduğunu fark eden Güzel, daha sonra mutfaktaki alevleri gördü.

    Kardeşi ve oğlunu uyandırarak komşularından yardım istedi. Seslere uyanan komşuların haber vermesi üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen Kocaeli Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekipleri yangını söndürdü. Yangına neden olduğu iddia edilen ve tamamen yanan aspiratörü dışarı çıkaran ekipler, evde bir süre duman tahliyesi yaptı. Yangında hafif şekilde dumandan etkilenen Naime Güzel, Hera sayesinde hayatta kaldıklarını söyledi. 

    Etiketler: gazetehaberleri , son dakika , haberler
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