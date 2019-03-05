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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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İHA
05.03.2019 - 14:17, Son Güncelleme:

Havlama sesinden rahatsız oldu diye köpeği vurmuş!

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İstanbul Ataşehir'de köpeğin havlama sesinden rahatsız olan bir kişi cebinden çıkardığı silahla köpeği başından vurdu. Ağır yaralanan köpek çevrede bulunan vatandaşlar tarafından veterinere götürülerek tedavi altına alındı.

Olay, dün akşam saat 19:30 sıralarında Ataşehir Barbaros Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre; sokakta yürüyen bir kişi köpeğin havlama sesinden rahatsız olduğu için cebinden çıkardığı silahla köpeğin başına ateş ederek olay yerinden uzaklaştı.

Köpeği kanlar içinde gören çevredeki vatandaşlar, durumu çevreye en yakın hayvan kliniğine haber verdi. Vatandaşların ihbarı ile olay yerine giden veteriner hekim Eren Aydın Çilingir, can çekişen köpeğe ilk müdahaleyi olay yerinde yaptı.

Başından saçma darbeleri alan köpek vatandaşların da yardımı ile kliniğe götürüldü. Burada tedavi edilen köpeğin tedavisi devam ediyor. Öte yandan polis ekipleri ise köpeğe ateş eden kişiyi bulmak için çalışma başlattı.

“Çok fazla kan kaybetmiş”

Veteriner hekim Çilingir, "Köpeğin vurulduğu haberi geldi bize. Dengesizlik, koordinasyon bozukluğu vardı. Kafasında açık bir yarası vardı. Şiddetli kanaması vardı. Kliniğe getirdik. Kanaması durduruldu. Başında herhangi bir kurşun görülmedi. Silahla yaralandığını söylediler. Hayati risk devam ediyor. Hüzünlü baktığı için adını 'Mazlum' koyduk" dedi.

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