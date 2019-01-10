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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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AA
10.01.2019 - 09:20, Son Güncelleme:

Havaya bakan şaşkına döndü! O ili kara bulutlar sardı

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Havaya bakan şaşkına döndü! O ili kara bulutlar sardı

Bursa'da gece etkisini artıran kuvvetli fırtına yaşamı olumsuz etkiledi. Kuvvetli fırtına nedeniyle sabahın ilk saatlerinde kentin üstünde kara bulutlar toplandı.

Ayrıca birçok ev ve iş yerinin çatısı uçtu, bazı ağaçların dalları kırıldı. Çatı parçalarıyla ağaç dallarının isabet ettiği araçlarda hasar meydana geldi. Çok sayıda direğe bağlı elektrik telinin kopması sonucu bazı mahallelerde enerji kesintileri yaşandı. Nilüfer ilçesi Çamlıca Mahallesi Kavakdere Caddesi'ndeki bir apartmanın çatısının yola uçması sonucu cadde ulaşıma kapandı. Caddedeki sokak lambalarının enerjisi kesilirken bazı araçlar zarar gördü.

Ayrıca Merinos Parkı'nda bulunan bir ağaç da şiddetli rüzgar nedeniyle Dr. Sadık Ahmet Caddesi'nde park halindeki bir otomobilin üzerine devrildi. İtfaiye ekipleri ağacı parçalara ayırıp aracın üzerinden kaldırdı. Yıldırım ilçesi Selçukbey Mahallesi Ergene Sokak'ta da bir evin çatısının kopan parçası nedeniyle zarar meydana geldi. Altıparmak Mahallesi Kuyulu Sokak'taki bir binanın dış cephe kaplamalarının park halindeki araçların üzerine düşmesi sonucu araçlarda hasar oluştu.

Restorasyon çalışmaları dolayısıyla Emirsultan Camisi'nin çevresinde bulunan profil saclar da bir kişinin üzerine devrildi. Yaralanan vatandaş, ambulansla hastaneye kaldırıldı.

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