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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ali LEYLAK/ŞANLIURFA, (DHA)
28.11.2019 - 14:59, Son Güncelleme:

Havanlı saldırı şehidi 2 uzman çavuş, törenle uğurlandı

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Havanlı saldırı şehidi 2 uzman çavuş, törenle uğurlandı

SURİYE sınırındaki Şanlıurfa’nın Akçakale ilçesinde bulunan Tekçe Hudut Karakolu'na, PKK/YPG'li teröristlerce Tel Abyad'dan düzenlenen havanlı saldırıda şehit olan Uzman Çavuşlar Şevket Tekin ve Davut Armağan Keskin, düzenlenen törenle, memleketlerine uğurlandı.

Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından Suriye'de sürdürülen Barış Pınarı Harekatı kapsamında, teröristlerden arındırılan Tel Abyad'ın güneyindeki Ayn İsa bölgesindeki PKK/YPG'li teröristler dün gece sınır hattındaki Akçakale Hudut Karakolu'na havanlı saldırı düzenledi. Saldırıda Uzman Çavuşlar Şevket Tekin ve Davut Armağan Keskin ile 2 asker yaralandı.

Sınırda konuşlu topçu birlikleri tarafından saldırının yapıldığı bölge ateş altına alınırken, Akçakale Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralı askerler, ilk müdahalenin ardından Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Ancak doktorların tüm müdahalelerine rağmen Uzman Çavuşlar Şevket Tekin ve Davut Armağan Keskin, şehit oldu.

Şehit Keskin ve Tekin için Şanlıurfa GAP Havalimanı'nda uğurlama töreni düzenlendi. Törene, Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin, 20'nci Zırhlı Tugay Komutanı Tuğgeneral Oktay Ağbuğa, İl Jandarma Komutanı Albay Sabri Kirişçi, İl Emniyet Müdürü Selçuk Doğan, Cumhuriyet Başsavcısı Tolgahan Öztoprak ile şehitlerin silah arkadaşları katıldı. Saygı duruşuyla başlayan törende şehitlerin öz geçmişleri okundu. Edilen duaların ardından şehit uzman çavuşların Türk bayrağına sarılı naaşları, askeri kargo uçağıyla memleketleri Balıkesir ve Nevşehir’e uğurlandı.

Davut Armağan Keskin Balıkesir'de, Şevket Tekin Nevşehir'de toprağa verilecek.

Akçakalede hain saldırı 2 asker şehit...
Akçakale'de hain saldırı! 2 asker şehit...


Havanlı saldırı şehidi 2 uzman çavuş, törenle uğurlandı


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