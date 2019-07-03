Havanın ‘İpek Yolu’ merkezi İstanbul olacak

DEĞERLİ DOSTUM Şİ

“İkili ilişkilerimizi 2010 yılında Başbakanlığım döneminde ‘stratejik işbirliği’ düzeyine yükselttik. Bunu yakın dönemde daha da ileri taşımak isterim. Üst düzey temasların son dönemde sıklaşmış olması ilişkilerimizdeki gelişmenin en önemli göstergesidir. Değerli dostum Şi Cinping ile sadece son birkaç yılda 7 defa bir araya geldim. Değerli dostum Şi ile karşılıklı güven tesis etmiş olmaktan ve yakın bir çalışma ilişkisi geliştirebilmiş olmaktan ayrıca memnuniyet duyuyorum.

Biz Kuşak ve Yol Girişimi’ne ilk destek veren ülkelerden biriyiz. Orta Koridor projemizle Kuşak ve Yol Girişimi zaten tabiatları gereği uyumludur. Çin Devlet Başkanı Şi’nin ulaştırma ve iletişim ağının genişletilmesi, sadece fiziki ve ekonomik değil aynı zamanda kültürel ve beşeri bağların da arttırılması yönündeki yaklaşımını benimsiyoruz. Ülkemiz bu hedefe ulaşılmasına katkı sağlayacak büyük projeleri birbiri ardına hayata geçiriyor. Asya ile Avrupa kıtaları arasında Yavuz Sultan Selim Köprüsü, Marmaray ve Avrasya Tüneli projeleriyle üç yeni kesintisiz demiryolu ve karayolu bağlantısı oluşturmuş durumdayız. İstanbul Havalimanı’nın Çin’in ‘Hava İpek Yolu’nun en önemli merkezlerinden biri haline geleceğine inanıyoruz. Halihazırda faaliyette olan Bakü-Tiflis-Kars Demiryolu Hattı’nı Edirne-Kars Demiryolu ve Bağlantıları projemize entegre ederek Kafkasya ve Orta Asya’nın Avrupa’yla bağlantısını güçlendirme çalışmalarımız devam ediyor.

YAPTIRIMI DOĞRU BULMUYORUZ

Türkiye, daima uluslararası ilişkilerde işbirliği ve koordinasyonu öne çıkarmış bir ülkedir. Küresel ve bölgesel barış, istikrar ve ekonomik işbirliğini zedeleyen tek taraflı adımları ve yaptırımları doğru bulmadığımızın altını çizmek isterim. Kural temelli uluslararası ticareti yıpratacak adımlardan tüm ülkelerin imtina etmesi gerekir. Çin’le Dünya Ticaret Örgütü (DTÖ), G-20, BM, Asya’da İşbirliği ve Güven Arttırıcı Önlemler Konferansı, UNESCO ve Şanghay İşbirliği Örgütü başta olmak üzere çok taraflı platformlarda eşgüdüm içindeyiz. G-20 ülkelerinin de ticari gerginliklerin azaltılması, DTÖ’nün geliştirilmesi ve iyileştirilmesi için Çin’le koordinasyon içinde olmasında büyük fayda görüyoruz. Küresel piyasalarda belirsizliğin arttığı mevcut iklimde önde gelen oyuncular olarak Çin ve Türkiye’nin iletişimi arttırmalarının izlenecek en doğru yol olduğu kanaatindeyim.

TURİZM İŞBİRLİĞİMİZ DÜZENLİ GELİŞİYOR

Ticaret hacmimizi dengeli bir şekilde arttırma konusunda mutabıkız. Daha fazla Türk ürünü, bilhassa tarım ürünlerimiz Çin piyasasına girmeye başladı. Çinli yatırımcıların ülkemize ilgisi sürüyor. Turizm işbirliğimiz düzenli olarak gelişiyor, iki halkın karşılıklı ziyaretleri artıyor. Bizim Orta Koridor Girişimimiz ile Çin’in Kuşak ve Yol Girişimi arasında doğal bir uyum var. Bu uyum, bize Orta Asya ve Afrika gibi geniş coğrafyalarda Çin’le işbirliği yapma imkânı sunuyor.

GÖRÜŞMELERİ CANLI TUTMAYA ÇALIŞIYORUZ

Kalkınma yolundaki iki güçlü G-20 ülkesi olarak, ilişkilerimizdeki bu ivmeyi sürdürmek hem halklarımızın refahı hem uluslararası istikrar anlamında büyük önem arz ediyor. Bu yüzden üst düzey görüşmelerimizi her alanda canlı tutmaya çalışıyoruz. Karşılıklı artan ziyaretlerin meyvelerini toplamaya başladık. İşbirliğini nasıl ilerletebileceğimize dair somut bir ikili gündemimiz var. Dolayısıyla Çinli dostlarımızla bu temasları, istişareleri sıklaştırdıkça, ilişkilerimizin siyasi, ticari, kültürel bütün veçhelerinin geliştiğine hep birlikte şahit olacağımıza inanıyorum.”

TİANANMEN KARŞILAMASI

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, Çin Halk Cumhuriyeti Devlet Başkanı Şi Cinping tarafından resmi törenle karşılandı. Başkent Pekin’deki Tiananmen Meydanı’nda bulunan Büyük Halk Salonu’ndaki törende Erdoğan, makam aracından inişinde mevkidaşı Şi Cinping tarafından karşılandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Şi, tören kıtasını selamlamalarının ardından ellerinde Türk bayrağı ve çiçekler bulunan çocukların yanına giderek fotoğraf çektirdi. Erdoğan çocuklara yakın ilgi gösterdi.

Karşılama töreninde Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan, MİT Başkanı Hakan Fidan, Savunma Sanayi Başkanı İsmail Demir, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun ile Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın da yer aldı.

‘UYGUR TÜRKLERİ’ MESAJI

Türkiye, ‘tek Çin’ politikasına bağlıdır. Çinli dostlarımızın buna verdiği önemi biliyor, biz de bu hassasiyetle adımlarımızı atıyoruz. Ancak Türkiye’nin Balkanlar’dan Orta Asya’ya, Afrika’dan Güney Doğu Asya’ya kadar akrabalık ve kardeşlik içinde olduğu ülkeler ve topluluklar var. Ülkemizin sınırları 780 bin kilometrekare olsa da gönül coğrafyası çok daha geniştir. Türkiye’nin bu topraklarda vuku bulan gelişmeleri takip etmesi gayet doğaldır. Sincan Uygur Özerk Bölgesi de milletimizin derin kültürel, tarihi ve beşeri bağlarının olduğu bir coğrafyadır. Senelerdir ülkemizin farklı şehirlerinde yaşayan on binlerce Uygur kökenli vatandaşımız var. Biz, Sincan Uygur Özerk Bölgesi’ndeki soydaşlarımızın Çin’in ayrılmaz bir parçası olarak, barış, huzur, refah ve özgürlük içinde yaşamasını istiyoruz. Bunun için de Çin makamlarıyla işbirliği halinde çalışmaya özen gösteriyoruz.

TÜRKİYE-ÇİN İLİŞKİLERİ KÜRESEL İSTİKRARA KATKI

CUMHURBAŞKANI Tayyip Erdoğan’ın, Çin Halk Cumhuriyeti Devlet Başkanı Şi Cinping ile Büyük Halk Salonu’ndaki görüşmesi dün Türkiye saati ile 12.55’te başlayıp 1 saat 10 dakika sürdü. Çin Halk Cumhuriyeti Devlet Başkanı Şi Cinping ile son yıllarda sık sık bir araya gelerek istişarelerde bulunduklarını anımsatan Erdoğan, şunları kaydetti:

“Türkiye-Çin ilişkilerini her alanda uzun soluklu bir anlayışla ve stratejik bir bakışla güçlendirme noktasında mutabık kaldık. Binlerce yıllık ilişkilere sahip, İpek Yolu ile birbirine bağlanan kadim medeniyetler üzerine kurulu Türkiye-Çin işbirliğinin güçlendirilmesi için potansiyelin büyük olduğuna inanıyorum. ‘Tek Çin’ politikası, Türkiye için stratejik önemdedir. Çin’i ziyaretim bu defa küresel barış ve istikrara yönelik sınamaların arttığı bir dönemde gerçekleşiyor. Türkiye-Çin ilişkilerin güçlenmesi, bölgesel ve küresel istikrara da büyük ve farklı bir katkı sağlayacaktır.” Erdoğan, daha sonra Çin Halk Cumhuriyeti Devlet Başkanı Şi Cinping tarafından onuruna verilen resmi yemeğe katıldı. Büyük Halk Salonu’ndaki yemek basına kapalı gerçekleşti. (AA)

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ve Çin Halk Cumhuriyeti Devlet Başkanı Şi Cinping karşılama töreninin ardından ikili ve heyetlerarası görüşmeye geçti.