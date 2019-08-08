Havalimanlarında ‘mahkeme’ kurulacak
ADALET Bakanı Abdulhamit Gül, “Ekim ayında Meclis açıldığında ilk gündem maddesi Yargı Reformu Strateji Belgesi’nin hayata geçmesi olacaktır” dedi.
Bakan Gül, yapılan düzenlemeyle lekelenmeme hakkı kapsamında kişilerin iftiradan korunduğunu söyledi. Gül, bu düzenlemeyle şimdiye kadar 101 bin kişinin ‘iftiradan’ korunduğunu vurguladı. 11’inci Büyükelçiler Konferansı’nda konuşan Gül şu mesajları verdi: “FETÖ ile mücadele anlamında kuru ile yaşın ayrılmasından rahatsız olanlar iftira mekanizması kullanıyordu. Bunu önlemek için bir düzenleme yaptık, savcılık gelen şikâyeti değerlendiriyor. Vatandaşın kapısına artık polis gitmiyor. Savcılıkta bariyer sistemi getirdik. Yani vatandaş lekelenmiyor.
Büyük havalimanlarında adeta mahkemeler kuracağız. Oraya SEGBİS sistemiyle yapacağımız bir sistemle vatandaşlarımızı hem konsolosluklarda hem büyük havalimanlarında SEGBİS aracılığıyla yargılama hizmetlerinin yapılmasını planlıyoruz. Özellikle yurtdışına çıkan birinin telefonu çaldı. Şikâyetçi olmuş, ifade verecek, uçağı kalkacak ama mahkemeye gitmediği için ‘çıkışınız yok, çıkamazsınız’ gibi birtakım mağduriyetler... Tekrar mahalline gelse belki iki gün, üç gün... Ama biz havalimanlarında mahkeme ile entegre olacak bir sistem üzerinde çalışıyoruz.
Bizler Avrupa Birliği (AB) sürecinde hazırladığımız bu belgeyi Avrupa Birliği ile ilişkilerimiz ne olursa olsun, vatandaşlarımızın hak ettiği bir hukuk sistemine olan inancımızla biz bu belgeyi hayata geçireceğiz. Vatandaşlarımızın hak ettiği bu hukuk sistemini elbirliğiyle kuracağız.”
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