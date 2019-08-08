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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Sevil ERKUŞ/ANKARA
08.08.2019 - 08:00, Son Güncelleme:

Havalimanlarında ‘mahkeme’ kurulacak

Sevil Erkuş
Sevil Erkuş
sevil.erkus@hurriyet.com.tr
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Sevil Erkuş
Sevil Erkuş
sevil.erkus@hurriyet.com.tr
Havalimanlarında ‘mahkeme’ kurulacak

ADALET Bakanı Abdulhamit Gül, “Ekim ayında Meclis açıldığında ilk gündem maddesi Yargı Reformu Strateji Belgesi’nin hayata geçmesi olacaktır” dedi.

Bakan Gül, yapılan düzenlemeyle lekelenmeme hakkı kapsamında kişilerin iftiradan korunduğunu söyledi. Gül, bu düzenlemeyle şimdiye kadar 101 bin kişinin ‘iftiradan’ korunduğunu vurguladı. 11’inci Büyükelçiler Konferansı’nda konuşan Gül şu mesajları verdi: “FETÖ ile mücadele anlamında kuru ile yaşın ayrılmasından rahatsız olanlar iftira mekanizması kullanıyordu. Bunu önlemek için bir düzenleme yaptık, savcılık gelen şikâyeti değerlendiriyor. Vatandaşın kapısına artık polis gitmiyor. Savcılıkta bariyer sistemi getirdik. Yani vatandaş lekelenmiyor.

Büyük havalimanlarında adeta mahkemeler kuracağız. Oraya SEGBİS sistemiyle yapacağımız bir sistemle vatandaşlarımızı hem konsolosluklarda hem büyük havalimanlarında SEGBİS aracılığıyla yargılama hizmetlerinin yapılmasını planlıyoruz. Özellikle yurtdışına çıkan birinin telefonu çaldı. Şikâyetçi olmuş, ifade verecek, uçağı kalkacak ama mahkemeye gitmediği için ‘çıkışınız yok, çıkamazsınız’ gibi birtakım mağduriyetler... Tekrar mahalline gelse belki iki gün, üç gün... Ama biz havalimanlarında mahkeme ile entegre olacak bir sistem üzerinde çalışıyoruz. 

Bizler Avrupa Birliği (AB) sürecinde hazırladığımız bu belgeyi Avrupa Birliği ile ilişkilerimiz ne olursa olsun, vatandaşlarımızın hak ettiği bir hukuk sistemine olan inancımızla biz bu belgeyi hayata geçireceğiz. Vatandaşlarımızın hak ettiği bu hukuk sistemini elbirliğiyle kuracağız.”

Sevil Erkuş
Sevil Erkuş
sevil.erkus@hurriyet.com.tr
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