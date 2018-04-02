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    Havalimanında yaşıyordu... Genç basketbolcu için yeni gelişme...

    Cansu ŞİMŞEK - Fatih SABOVİÇ
    02.04.2018 - 18:39 | Son Güncelleme:

    Türkiye'nin merak ettiği Mehmet Şanlı'nın durumunda bir son dakika gelişmesi yaşandı.

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    • Potaların umut vaat eden ismiydi... Şimdi havalimanında sahipsiz
    • Potaların umut vaat eden ismiydi... Şimdi havalimanında sahipsiz
    • Potaların umut vaat eden ismiydi... Şimdi havalimanında sahipsiz
    • Potaların umut vaat eden ismiydi... Şimdi havalimanında sahipsiz

    Psikolojik sorunları sebebiyle, 'NBA'de oynama hayâli kuran' ve bu durumu saplantı hâline getirdiği için Atatürk Havalimanı'nda yaşayan 23 yaşındaki basketbolcu Mehmet Şanlı'nın, Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi'nde tedavi altına alındığı öğrenildi.

    Kötü beslenme ve hâlsizlik şikâyetiyle Bakırköy'deki özel bir hastaneye başvuran Mehmet, kendisine serum tedavisi uygulanmasını talep etti.

    TEDAVİ ALTINA ALINDI

    Özel hastanede kontrolleri yapılan Mehmet Şanlı'nın durumundan, günlerdir yayınlanan haberler sayesinde bilgi sahibi olan hastane yetkilileri daha sonra genç basketbolcunun ambulansla Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi'ne sevk edilmesini sağladı.

    Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi'ne gönderilen Mehmet'in, burada tedavi altına alındığı belirtildi.

    Mehmet ve benzeri durumları yaşayan şahısların, herhangi bir şekilde hastaneye kaldırılması için yalnızca velileri ve kaymakamlıkların yetki sahibi olduğu, oyuncunun özel hastaneye de kendi imkânlarıyla gittiği bilgisi alındı.

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