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    Havalimanında pasaport şoku

    Toygun ATİLLA / İSTANBUL
    21.05.2018 - 21:41 | Son Güncelleme:

    CHP’de liste dışı kalarak milletvekili aday listesine giremeyen Eren Erdem, eşi ve çocuğu ile birlikte dün sabah Atatürk Havalimanı’ndan Almanya’ya gitmek isterken yurtdışına çıkış yasağı nedeniyle geri çevrilerek pasaportuna el konuldu.

    Eren Erdem’in eşi ve çocuğu ise Almanya’ya gitti. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nca ‘FETÖ’ye yardım, silahlı terör örgütüne üye olma, gizli tanığı ifşa ve soruşturmanın gizliliğini ihlal’ suçları kapsamında hakkında 22 yıla kadar hapis istemiyle dava açılan CHP İstanbul Milletvekili Eren Erdem hakkında hazırlanan iddianame dün İstanbul 35. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi. Mahkeme, Eren Erdem’in “kuvvetli suç şüphesini gösteren ve sanığın kaçacağı şüphesini uyandıran somut olguların bulunması” gerekçesiyle yurtdışına çıkış yasağı konularak adli kontrol tedbiri uygulanmasına karar verdi.

    İddianamede, 17-25 Aralık sonrası Fetullahçı Terör Örgütü’nün yasadışı ses kayıtlarını servis etmek için Karşı gazetenin kurulduğu iddia ediliyordu. Gazetenin o dönemdeki genel yayın yönetmenliği görevini Eren Erdem yapmıştı. CHP’nin 24 Haziran seçimleri için milletvekili aday listesinde yer bulmayan Eren Erdem, sosyal medyada en çok konuşulan isimlerden biri olmuştu. Eren Erdem dün liste dışı kalmasından sonra Twitter’dan yaptığı açıklamada, “Partim bana 25 ve 26. Dönem Milletvekili olma onuru yaşattı. 27. Dönem listesinde yokum. Ülkemde demokrasi için, kapı kapı gezerek mücadele edeceğim. Vekillik önemli değil. Önemli olan Türkiye demokrasisidir. Çalışacağız! Kazanacağız. Emek verdim, mücadele ettim. Kavga verdim. Birilerine yaranamadım! Mücadeleye devam. Eğlenin bakalım. Geçicidir bu eğlence. 24 Haziran’a kadar!” demişti.

    Etiketler: gazetehaberleri , gündem
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