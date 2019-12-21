Havalimanında mantar operasyonu! Değeri tam 1 milyon 170 bin lira...

Van Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube ve Ferit Melen Havalimanı Müdürlüğü ekipleri, İstanbul’a gitmek için havalimanına giriş yapan İran Uyruklu M.K, S.J., M.G. ve J.G. adlı kişilerden şüphelendi. Valizleri X-Ray’den geçirildikten sonra yapılan detaylı aramada, valizlerde toplam 83 Kilo 300 Gram Trüf Mantarı ele geçirildi.



İran Uyruklu M.K., S.J., M.G. ve J.G. gözaltına alınırak haklarında “5607 Sayılı Kanun’a Muhalefet Etmek“ suçundan adli işlem yapıldı.

Ele geçirilen Trüf Mantarı’nın gümrüklenmiş piyasa değeri 1.170.383,00 TL olduğu bildirildi. 4 İranlı’nın mantarları kaçak yollardan Türkiye’ye soktuğu ve İstanbul’da piyasaya sürecekleri belirtildi. Toplanması ve ticareti izne tabi olan Trüf Mantarı’nın gıda ve kozmetik alanında kullanıldığı kaydedildi.