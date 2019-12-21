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Çetin AYDIN/İSTANBUL
21.12.2019 - 12:59, Son Güncelleme:

Havalimanında mantar operasyonu! Değeri tam 1 milyon 170 bin lira...

Çetin AYDIN
Çetin AYDIN
caydin@hurriyet.com.tr
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Çetin AYDIN
Çetin AYDIN
caydin@hurriyet.com.tr

Van Ferit Melen Havalimanı’nda durumlarından şüphelenilen 4 İranlı’nın valizlerinde yapılan aramada piyasa değeri 1 milyon 170 bin 383 TL değerinde 83 kilo 300 gram Trüf Mantarı ele geçti.

Van Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube ve Ferit Melen Havalimanı Müdürlüğü ekipleri, İstanbul’a gitmek için havalimanına giriş yapan İran Uyruklu M.K, S.J., M.G. ve J.G. adlı kişilerden şüphelendi. Valizleri X-Ray’den geçirildikten sonra yapılan detaylı aramada, valizlerde toplam 83 Kilo 300 Gram Trüf Mantarı ele geçirildi.

İran Uyruklu M.K., S.J., M.G. ve J.G. gözaltına alınırak haklarında “5607 Sayılı Kanun’a Muhalefet Etmek“ suçundan adli işlem yapıldı.

Ele geçirilen Trüf Mantarı’nın gümrüklenmiş piyasa değeri 1.170.383,00 TL olduğu bildirildi. 4 İranlı’nın mantarları kaçak yollardan Türkiye’ye soktuğu ve İstanbul’da piyasaya sürecekleri belirtildi. Toplanması ve ticareti izne tabi olan Trüf Mantarı’nın gıda ve kozmetik alanında kullanıldığı kaydedildi.

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Çetin AYDIN
Çetin AYDIN
caydin@hurriyet.com.tr
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