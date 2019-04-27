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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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27.04.2019 - 09:18, Son Güncelleme:

Havalimanında hakarete uğramıştı! İfadesi ortaya çıktı: 'Onurumu kırdı'

Dinçer GÖKÇE
Dinçer GÖKÇE
dgokce@hurriyet.com.tr
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Dinçer GÖKÇE
Dinçer GÖKÇE
dgokce@hurriyet.com.tr

Bodrum'a gitmek üzere İstanbul Havalimanı'na giden yolculardan Fatma Funda E.'nin kendisine yönelik hakaretleri ile gündeme gelen yer hizmetleri personeli Tuğçe S.'nin (24) emniyet ifadesine Hürriyet ulaştı. Funda E.'den şikâyetçi olduğunu belirten Tuğçe E. "İnsanların içinde beni aşağıladı, onurumu kırdı" dedi.

Gaziosmanpaşa Cumhuriyet Başsavcılığı'nın da soruşturma konusu yaptığı olay 25 Nisan günü yaşandı. İstanbul Havalimanı'nda yer hizmetleri veren bir şirkete bağlı çalışan G.G., Bodrum uçağını bekleyen yolculara yönelik, uçağın hareket saatinde gecikme olabileceğini söyledi. Bu açıklamadan 15 dakika sonra da Tuğçe S., uçağın körüğe yanaşıp yanaşmadığını kontrol etmek için körük içine girdi. Uçak o esnada gelmişti ancak henüz körüğe yanaşamamıştı. Tuğçe S. kısa süre sonra yolculara bilgi vermek için kapıya geri döndü.

Tuğçe S. bu anları İstanbul Havalimanı Şube Müdürlüğü'ne verdiği ifadede şöyle anlattı:
"Geri döner dönmez ismini sonradan öğrendiğim Fatma Funda E. isimli şahsın, M. Ü. isimli görevli arkadaşımın bulunduğu masaya eliyle vurarak 'Gecikme ekrana yazılmadı. Müdür ve şeflerinizi arayın' şeklinde bağırdığını duydum."

Tuğçe S. ifadesinde bu ilk gerilimden sonra çalışma arkadaşı ile birlikte yolculara yönelik uçağın geldiğini ancak hava yolu şirketi tarafından gecikme yazdırılmadığı için uçağın hareket saati ile ilgili olarak net bilgi veremeyeceklerini anlattı.

''KAZANDIĞINIZ PARA HARAM!''

Tuğçe S. ifadesinin devamında "Bu sırada ayakta bulunan yolcuların içerisinde olan söz konusu bayan yolcu beni yanına çağırarak oturacak yer olmadığını ve ayakta durmaktan yorulduğunu söyledi. Ben de bunun üzerine kendisine oturması için yer temin edebileceğimi söyleyerek ayakta bulunan diğer yolcularımızın sorularına cevap verdim ve görev yaptığım masaya geçtim. Görev yaptığım masama geçmemle birlikte söz konusu yolcu bana hitaben 'Etek giymekle bu işler olmuyor. Uçağa gittiğinde ne yaptığın belli değil. Hala orada hiçbir şey olmamış gibi bekliyorsunuz. Hiçbir şey yapmıyorsunuz. Sizin kazandığınız para haram para. Bunların hepsi çoluğunuzdan çocuğunuzdan yakınlarınızdan da çıksın' dedi. Ben de adı geçen yolcumuzu bu şekilde konuşmaması için uygun dille uyardım" dedi.

''HAKARETLERİNİ SÜRDÜRDÜ''

Funda E.'yi, kendisi gibi diğer yolcuların da uyardığını anlatan Tuğçe S. şunları kaydetti:
"Uygun şekilde uyardığım halde bu defa bana hitaben 'Koca k. büyüteceğine birazcık aklını çalıştır' şeklinde hakaret etti. Ben de bunun üzerine şahsa yaklaşarak yolcularımızın rahatsız olmaması adına düzgün uyarması için uyardım. Şahıs yine susmayarak bana hitaben 'Düzgün konuşmayacağım. Bir saat bekledim. Koca k. büyütene kadar aklını çalıştır' şeklinde hakaretine devam etti. Ben yine kendisini uyarmak üzere yanına yaklaştığımda bu sefer de şahıs 'Hop hop hop... Temas yok. Ben çingenelerle temas etmiyorum. Sokak süprüntüsü' şeklinde hakaretine devam etti."

''ONURUMU KIRDI''

Psikolojisi bozulduğu için o gün işine devam edemediğini anlatan Tuğçe S. "Ben Fatma Funda E. isimli şahıstan tüm yolcuların önünde kalabalık ortamda bana hakaret ettiğinden, aşağıladığından ve onurumu kırdığından dolayı davacı ve şikâyetçiyim" dedi.

Tuğçe S., ifadesinde yaşananlara tanık olan kişilerin de isimlerini verdi.

''YASAL YOLLARA BAŞVURDUK''

Tuğçe S.'nin avukatı Görkem Gökçe ise konu ile ilgili paylaştığı mesajında "İstanbul Havalimanı'nda yer hizmetlerinde çalışan müvekkilimize yönelik kamuoyunda da haklı olarak yankı uyandıran hakaret fiili ile ilgili gereken yasal yollara bugün başvurduk ve sürecin takipçisi olacağız" dedi.

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Dinçer GÖKÇE
Dinçer GÖKÇE
dgokce@hurriyet.com.tr
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