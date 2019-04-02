Havalimanında başlayan aşk çocuk kaçırmayla bitti

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriHavalimanında başlayan aşk çocuk kaçırmayla bitti
GeriGündem Havalimanında başlayan aşk çocuk kaçırmayla bitti
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Gündem
Hayati ARIGAN/İSTANBUL (DHA)
02.04.2019 - 11:50, Son Güncelleme:

Havalimanında başlayan aşk çocuk kaçırmayla bitti

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Havalimanında başlayan aşk çocuk kaçırmayla bitti

KATAR Doha Havalimanı'nda tanışan iş güvenliği uzmanı Cem Cabbaroğlu ile Mısırlı Ela’nın aşkı evlilikle bitti. Çiftin 6 yıllık evliliğinde 2 oğlu oldu. Geçtiğimiz yıl Ela, ailesini ziyaret bahanesiyle çocuklarını alarak Mısır’a gitti. Öte yandan psikolojisi her geçen gün kötüye giden Ela Cabbaroğlu’nun çocuklarına işkence boyutunda muamele yaptığını ileri sürdü.

Cem Cabbaroğlu bir daha çocuklarından haber alamadı.  Çocuklarına kavuşabilmek için velayet ve kişisel ilişki tahsisi davası açan, Cabbaroğlu, uluslararası çocuk kaçırmak suçundan eşi hakkında şikayetçi olarak Adalet Bakanlığı Dış İlişkiler ve Avrupa Birliği Genel Müdürlüğü’nden yardım istedi. Mısır’ın "Uluslararası Çocuk Kaçırmanın Veçhelerine Dair Lahey Sözleşmesi"ne taraf olmadığını belirten müdürlük, cevap yazısında Cabbaroğlu’na Türkiye’ye getirmesi için yardımcı olamayacağını belirtti. Müdürlük, Cabbaroğlu’nun Mısır’daki hukuki işlemleri için avukat konularında Türk temsilcilikleriyle iletişime geçmesinin faydalı olacağını tavsiye etti.

Babanın avukatı Gözde Dolan Erzurumlu kendilerine gönderilen yazı üzerine yaptığı açıklamada, "Türk vatandaşı çocukların velayet hakkı ihlal edilerek anne tarafından Mısır’a kaçırılması karşısında bir Türk makamı 'Biz bir girişimde bulunamayız' diyebilmektedir? Çocukları babalarının görme hakkını kim tanıyacaktır? Baba bu hukuki mücadelede tek başına mı bırakılacaktır?” dedi.

HAVALİMANINDA TANIŞTILAR 

Kuveyt’te çalışan iş güvenliği uzmanı Cem Cabbaroğlu 2011’de Katar Doha Havalimanı’nda yanına oturan Mısırlı Ela Cabbaroğlu ile tanıştı. Katar’da bir kurumda sekreterlik yapan Ela ile Cem Cabbaroğlu bir yıl sonra evlenme kararı aldı. Ancak Ela’nın babası mezhep farklılığı nedeniyle evliliğe karşı çıktı. Babanın itirazlarına rağmen çift Mısır’ın İskenderiye şehrinde 2012’de evlendi. Çift evliliklerini Türkiye’de yasal olarak tanıttı. Çift'in  2013 doğumlu Yusuf ve 2016 doğumlu Ezel Ali  isminde iki oğlu bulunuyor.

MISIR'A GİTTİ 

Katar’da kısa süre yaşayan çift Türkiye’ye dönerek, İskenderun’a yerleşti. Ela Cabbaroğlu, Türk vatandaşı 2 oğlunu da yanınan alarak Temmuz 2018’de 2 haftalığına ziyaret etmek üzere Mısır’a ailesine gitti. Eşi ve çocuklarıyla 1  ay internetten iletişim kuran Cem Cabbaroğlu, çocukların Mısır'daki vizelerinin bitmesine rağmen, eşinin Türkiye’ye bir daha dönmeyeceğini öğrendi. Cem Cabbaroğlu’nun eşinin, telefonda artık ailesinin yanında yaşayacağını, burada güzel evleri, arabaları ve arkadaşlarını gördükten sonra çocukları ile Türkiye’ye dönmeyeceğini söylediği ileri sürüldü.

VELAYET DAVASI AÇTI

İstanbul Aile Mahkemesi’ne avukatı Gözde Dolan Erzurumlu aracılığıyla velayet ve çocuklarla kişisel ilişki davası açan Cem Cabbaroğlu, eşi Ela hakkında da çocuk kaçırma ve alıkoyma, uluslararası çocuk kaçırma suçundan da şikayetçi oldu.

PSİKOLOJİK SORUNLARI VAR

Cem Cabbaroğlu’nun avukatı Gözde Dolan Erzurumlu mahkeme ve savcılığa verdiği dilekçelerinde Ela Cabbaroğlu’nun psikiyatrik rahatsızlığı bulunduğunu belirterek, "Katar' da yaşarken intihar girişiminde bulunması sebebiyle bir süre o ülkede bulunan akıl hastanesine yatmıştır. Ayrıca çocukların annesi Ela Cabbaroğlu, ilk çocuğuna hamile iken normal bir aile tartışmasında bir anda ayağa fırlayarak karnına vurmaya ve zıplamaya başlamış bu tartışma sebebiyle bebeği düşürmeye çalışmıştır" dedi.

ERİMİŞ MUMLA TERBİYE

Psikolojisi her geçen gün kötüye giden Ela Cabbaroğlu’nun çocuklarına işkence boyutunda muamele yaptığını ileri süren avukat Erzurumlu dilekçesinde, "Büyük oğlu Yusuf’un ellerine erimiş mum dökerek terbiye etmeye çalışan ve evin kirlenmemesi etrafa kırık yahut içecek bir şey dökülmemesi için neredeyse aç bırakmaktadır.” dedi.

Havalimanında başlayan aşk çocuk kaçırmayla bitti

ULUSLARARASI ÇOCUK KAÇIRMA DAVASI AÇILSIN

Avukat Gözde Dolan Erzurumlu, savcılık tarafından talepname ile Mısır’da bulunan Ela Cabbaroğlu hakkında uluslararası çocuk kaçırma davası açılmasını ve yakalama emri çıkarılmasını istedi.

TARAF DEĞİLİZ YARDIMCI OLAMAYIZ

Cem Cabbaroğlu’nun Türk vatandaşı çocuklarının iadelerini başlatılma talebine ise Adalet Bakanlığı Dış İlişkiler ve Avrupa Birliği Genel Müdürlüğü Çocuk Hukuku Bürosu, Türkiye ile Mısır arasında "Uluslararası Çocuk Kaçırmanın Veçhelerine Dair Lahey Sözleşmesi" Mısır'ın taraf olmadığını belirterek yardımcı olamayacağını belirtti.

BAKANLIĞI ARACI KILMAKSIZIN ÇOCUKLARINI KENDİN İSTE

Türkiye ile Mısır arasında adli yardım sözleşmesinin bulunduğunu belirten Müdürlük, Bakanlığı aracı kılınmaksızın Mısır adli makamlarına Cabbaroğlu’nun doğrudan başvuruda bulunarak, çocukların ülkemize iadesini talep edebileceğini belirtti. Türkiye'de velayet ya da şahsi ilişki kurma hakkına ilişkin alınan mahkeme kararının Mısır’da tanıtılarak çocukların bu şekilde isteyebileceğini de belirten Müdürlük, Mısır’da bir avukata ulaşma konusunda Türk temsilcikleriyle iletişime geçilmesinin faydalı olabileceğini tavsiye etti.

“TÜRK MAKAMI GİRİŞİMDE BULUNAMAYIZ”

Avukat Gözde Dolan Erzurumlu kendilerine gönderilen yazı üzerine yaptığı açıklamada, "Türk vatandaşı çocukların velayet hakkı ihlal edilerek anne tarafından Mısır’a kaçırılması karşısında bir Türk makamı 'Biz bir girişimde bulunamayız’'diyebilmektedir? Çocukları babalarının görme hakkını kim tanıyacaktır? Baba bu hukuki mücadelede tek başına mı bırakılacaktır” dedi.

Dış İlişkiler ve Avrupa Birliği Genel Müdürlüğü Çocuk Hukuku Bürosu’nun hangi amaçla kurulduğunu soran avukat Erzurumlu, Türkiye’de davalardan alınan kararların uygulanması aşamasında bir yaptırım olmayacağını söyledi. 

 

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Sıradaki Haber

AK Parti'den flaş karar! İstanbul'un tüm ilçelerinde seçime itiraz edilecek...

"Oy veren her vatandaşımızın hakkını savunmak vazifemizdir"

AK Parti İl Başkanı Şenocak duyurmuştu... İşte o belgeler

"İptal oylar sonucu değiştirebilir"