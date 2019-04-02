Havalimanında başlayan aşk çocuk kaçırmayla bitti

Cem Cabbaroğlu bir daha çocuklarından haber alamadı. Çocuklarına kavuşabilmek için velayet ve kişisel ilişki tahsisi davası açan, Cabbaroğlu, uluslararası çocuk kaçırmak suçundan eşi hakkında şikayetçi olarak Adalet Bakanlığı Dış İlişkiler ve Avrupa Birliği Genel Müdürlüğü’nden yardım istedi. Mısır’ın "Uluslararası Çocuk Kaçırmanın Veçhelerine Dair Lahey Sözleşmesi"ne taraf olmadığını belirten müdürlük, cevap yazısında Cabbaroğlu’na Türkiye’ye getirmesi için yardımcı olamayacağını belirtti. Müdürlük, Cabbaroğlu’nun Mısır’daki hukuki işlemleri için avukat konularında Türk temsilcilikleriyle iletişime geçmesinin faydalı olacağını tavsiye etti.

Babanın avukatı Gözde Dolan Erzurumlu kendilerine gönderilen yazı üzerine yaptığı açıklamada, "Türk vatandaşı çocukların velayet hakkı ihlal edilerek anne tarafından Mısır’a kaçırılması karşısında bir Türk makamı 'Biz bir girişimde bulunamayız' diyebilmektedir? Çocukları babalarının görme hakkını kim tanıyacaktır? Baba bu hukuki mücadelede tek başına mı bırakılacaktır?” dedi.

HAVALİMANINDA TANIŞTILAR

Kuveyt’te çalışan iş güvenliği uzmanı Cem Cabbaroğlu 2011’de Katar Doha Havalimanı’nda yanına oturan Mısırlı Ela Cabbaroğlu ile tanıştı. Katar’da bir kurumda sekreterlik yapan Ela ile Cem Cabbaroğlu bir yıl sonra evlenme kararı aldı. Ancak Ela’nın babası mezhep farklılığı nedeniyle evliliğe karşı çıktı. Babanın itirazlarına rağmen çift Mısır’ın İskenderiye şehrinde 2012’de evlendi. Çift evliliklerini Türkiye’de yasal olarak tanıttı. Çift'in 2013 doğumlu Yusuf ve 2016 doğumlu Ezel Ali isminde iki oğlu bulunuyor.

MISIR'A GİTTİ

Katar’da kısa süre yaşayan çift Türkiye’ye dönerek, İskenderun’a yerleşti. Ela Cabbaroğlu, Türk vatandaşı 2 oğlunu da yanınan alarak Temmuz 2018’de 2 haftalığına ziyaret etmek üzere Mısır’a ailesine gitti. Eşi ve çocuklarıyla 1 ay internetten iletişim kuran Cem Cabbaroğlu, çocukların Mısır'daki vizelerinin bitmesine rağmen, eşinin Türkiye’ye bir daha dönmeyeceğini öğrendi. Cem Cabbaroğlu’nun eşinin, telefonda artık ailesinin yanında yaşayacağını, burada güzel evleri, arabaları ve arkadaşlarını gördükten sonra çocukları ile Türkiye’ye dönmeyeceğini söylediği ileri sürüldü.

VELAYET DAVASI AÇTI

İstanbul Aile Mahkemesi’ne avukatı Gözde Dolan Erzurumlu aracılığıyla velayet ve çocuklarla kişisel ilişki davası açan Cem Cabbaroğlu, eşi Ela hakkında da çocuk kaçırma ve alıkoyma, uluslararası çocuk kaçırma suçundan da şikayetçi oldu.

PSİKOLOJİK SORUNLARI VAR

Cem Cabbaroğlu’nun avukatı Gözde Dolan Erzurumlu mahkeme ve savcılığa verdiği dilekçelerinde Ela Cabbaroğlu’nun psikiyatrik rahatsızlığı bulunduğunu belirterek, "Katar' da yaşarken intihar girişiminde bulunması sebebiyle bir süre o ülkede bulunan akıl hastanesine yatmıştır. Ayrıca çocukların annesi Ela Cabbaroğlu, ilk çocuğuna hamile iken normal bir aile tartışmasında bir anda ayağa fırlayarak karnına vurmaya ve zıplamaya başlamış bu tartışma sebebiyle bebeği düşürmeye çalışmıştır" dedi.

ERİMİŞ MUMLA TERBİYE

Psikolojisi her geçen gün kötüye giden Ela Cabbaroğlu’nun çocuklarına işkence boyutunda muamele yaptığını ileri süren avukat Erzurumlu dilekçesinde, "Büyük oğlu Yusuf’un ellerine erimiş mum dökerek terbiye etmeye çalışan ve evin kirlenmemesi etrafa kırık yahut içecek bir şey dökülmemesi için neredeyse aç bırakmaktadır.” dedi.



ULUSLARARASI ÇOCUK KAÇIRMA DAVASI AÇILSIN

Avukat Gözde Dolan Erzurumlu, savcılık tarafından talepname ile Mısır’da bulunan Ela Cabbaroğlu hakkında uluslararası çocuk kaçırma davası açılmasını ve yakalama emri çıkarılmasını istedi.

TARAF DEĞİLİZ YARDIMCI OLAMAYIZ

Cem Cabbaroğlu’nun Türk vatandaşı çocuklarının iadelerini başlatılma talebine ise Adalet Bakanlığı Dış İlişkiler ve Avrupa Birliği Genel Müdürlüğü Çocuk Hukuku Bürosu, Türkiye ile Mısır arasında "Uluslararası Çocuk Kaçırmanın Veçhelerine Dair Lahey Sözleşmesi" Mısır'ın taraf olmadığını belirterek yardımcı olamayacağını belirtti.

BAKANLIĞI ARACI KILMAKSIZIN ÇOCUKLARINI KENDİN İSTE

Türkiye ile Mısır arasında adli yardım sözleşmesinin bulunduğunu belirten Müdürlük, Bakanlığı aracı kılınmaksızın Mısır adli makamlarına Cabbaroğlu’nun doğrudan başvuruda bulunarak, çocukların ülkemize iadesini talep edebileceğini belirtti. Türkiye'de velayet ya da şahsi ilişki kurma hakkına ilişkin alınan mahkeme kararının Mısır’da tanıtılarak çocukların bu şekilde isteyebileceğini de belirten Müdürlük, Mısır’da bir avukata ulaşma konusunda Türk temsilcikleriyle iletişime geçilmesinin faydalı olabileceğini tavsiye etti.

“TÜRK MAKAMI GİRİŞİMDE BULUNAMAYIZ”

Avukat Gözde Dolan Erzurumlu kendilerine gönderilen yazı üzerine yaptığı açıklamada, "Türk vatandaşı çocukların velayet hakkı ihlal edilerek anne tarafından Mısır’a kaçırılması karşısında bir Türk makamı 'Biz bir girişimde bulunamayız’'diyebilmektedir? Çocukları babalarının görme hakkını kim tanıyacaktır? Baba bu hukuki mücadelede tek başına mı bırakılacaktır” dedi.

Dış İlişkiler ve Avrupa Birliği Genel Müdürlüğü Çocuk Hukuku Bürosu’nun hangi amaçla kurulduğunu soran avukat Erzurumlu, Türkiye’de davalardan alınan kararların uygulanması aşamasında bir yaptırım olmayacağını söyledi.