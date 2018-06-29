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    Havalimanı yine onlara emanet

    AA
    29.06.2018 - 00:41 | Son Güncelleme:

    İSTANBUL Atatürk Havalimanı’nda 28 Haziran 2016 tarihinde DAEŞ’lı teröristlerin saldırısında birçok yolcunun hayatını kurtarırken yaralanan polis memurları Yüksel Durna ve Ahmet Berker, tedavilerinin ardından görevlerine döndü.

    Saldırı sırasında teröristlerin karşısına ilk çıkan polis Ahmet Berker “Bana 7 kurşun sıktı. Hastanede yaklaşık 2 ay kaldım. Pankreas, mide, safra kesesi, ciğer, sağ ve sol koluma kurşun isabet etti. Kolumda hasar kaldı, çeviremiyorum. 12 Temmuz’da yoğun bakımdayken kızım dünyaya geldi. Atatürk Havalimanı’nda çalışmayı da kendim istedim. Bu benim için ayrı bir duygu. Sanırım biraz da gurur duyuyoruz. Arkadaşlarımız bize ayrıca bir önem veriyorlar. Onların bize bu yaklaşımı bize ayrı bir gurur veriyor” dedi. Polis memuru Yüksel Durna ise 8 gün hastanede kaldığını, ameliyatla dalağının alındığını belirtti. Durna, üç ay sonra görevine başladığını aktararak, “Bizi tanıyan, bizi arayan çok insanımız oldu. Çeşitli kurumlardan davetler aldık. Törenlere ve organizasyonlara davet ettiler. Bunlar bana sevinç ve gurur verdi, mutlu olduk” diye konuştu. 

    Etiketler: DEAŞ , gazetehaberleri , son dakika , haberler
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