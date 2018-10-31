Havalimanı personelini taşıyan servis kaza yaptı
Bakırköy sahil yolunda Atatürk Havalimanı'na personel taşıyan servis aracı kontrolden çıkarak yol kenarında bulunan ağaca çarptı. Olayda serviste bulunan çok sayıda kişi yaralandı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralılara müdahale ediyor.
Bakırköy'de ağaca çarpan servis aracının sürücüsü ve yolculardan bazıları yaralandı. Alınan bilgiye göre, Bakırköy Sahil Yolu'ndan Florya istikametine giden servis midibüsü, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarındaki ağaca çarptı.
Kazada, araçta sıkışan sürücü ile bazı yolcular yaralandı.
Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.
İtfaiye ekipleri araçta sıkışan sürücüyü çıkardı, sağlık ekipleri ise ilk müdahaleyi olay yerinde yaptığı yaralıları, çevredeki hastanelere kaldırdı.
Kaza nedeniyle yolun Florya istikametinde trafik yoğunluğu yaşanıyor.
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