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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Toygun Atilla
19.10.2019 - 08:00, Son Güncelleme:

Havalı tüfekli canavar... Parktaki 9 çocuğu vurdu

Toygun Atilla
Toygun Atilla
tatilla@hurriyet.com.tr
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Toygun Atilla
Toygun Atilla
tatilla@hurriyet.com.tr
Havalı tüfekli canavar... Parktaki 9 çocuğu vurdu

TEKİRDAĞ Çerkezköy’deki bir çocuk parkında oynayan çocuklar, ilk kez 24 Aralık 2018’de havalı tüfeği ile evinin penceresinden ateş açan ‘keskin nişancı’nın hedefi oldu. Havalı tüfeğin saçması kalbine isabet eden 12 yaşındaki çocuk arkadaşlarının önünde bayıldı.

Hastaneye kaldırılan çocuğun havalı tüfek ile yaralandığı anlaşıldı. 5 Nisan 2019’da ikinci çocuk aynı yerde vuruldu. Daha sonra sırası ile 12 Mayıs, 31 Mayıs, 8 Ekim ve 10 Ekim’de 9 çocuk yaralandı.

En ciddisi ise 10 Ekim 2019’da bir kız çocuğunun başından yaralanması ile meydana geldi. Hastaneye kaldırılan çocuk, ameliyatla sağlığına kavuştu. Tekirdağ İl Jandarma Komutanlığı Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri ise çocukların hedef olduğu bölgeler, kurşunun geliş açıları gibi detayları belirledi. Bunun üzerine bu atışın yapıldığı yerin görülebileceği açılara güvenlik kameraları yerleştirildi.

Ancak keskin nişancı, kameraları fark etmişti. O da evinin bir başka cepheye bakan penceresinden atış yapmaya başladı. Fakat keskin nişancının kendine göre aldığı önlem aslında jandarmanın onu tespitini daha da kolaylaştırdı. Bu durum şüpheli ev listesini de azaltmıştı. Jandarma ekipleri eldeki verilere göre çocuklara atışın iki evden yapılabileceğini tespit etti.

Bu evlerde oturanların profili incelendi. Keskin nişancının kız kardeşi ile birlikte yaşayan Serkan Gün (40) olabileceği değerlendirildi. Bunun üzerine Tekirdağ Cumhuriyet Başsavcılığı’ndan alınan arama kararı ile Serkan Gün’in evine baskın düzenlendi. Yapılan aramada evin kilerinde iki havalı tüfek bulundu. Gözaltına alınan Serkan Gün, “Çocukların parkta gürültü yapıyordu, oyun oynarken otomobilleri çiziyordu. Bu yüzden cezalandırdım” dedi. Tekirdağ Cumhuriyet Basaşvcılığı’nda mahkemeye çıkartılan Serkan Gün, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Toygun Atilla
Toygun Atilla
tatilla@hurriyet.com.tr
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