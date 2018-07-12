Havale, nöbet rahatsızlıklarının nedeni nedir?

Nöbet sırasında beynin normal fonksiyonu anormal ve fazla elektrik boşalımları ile kesintiye uğrar. Bu durum, kişinin bilincini, duygularını ve vücut hareketlerini kısa süre ile etkileyen bir atağa, nöbete neden olur. Genellikle birkaç dakika sürer ancak birkaç saat de sürebilir. Anormal elektriksel aktivite beynin hangi bölgesini etkiliyorsa, bulgular ona göre şekillenir. Nöbetlerin pek çok tipi bulunmaktadır.

Şikayetleri: Nöbetler, genellikle ani ortaya çıkarlar. Belli nöbet tiplerinde hasta nöbetinin olacağını ‘aura’ dediğimiz haberci bulgular ile hissedebilirler. Bazen hastalar ne olduğunu hiç fark edemeyebilirler.

Bulguları: Nöbet sırasında görülebilecek bulgular kişiden kişiye farklılıklar gösterir. Aynı zamanda da belirtilerin hepsi her hastada görülmeyebilir. Bilinç kaybı, bayılma, yere düşme, titreme ve kasılma, tırnaklarda, dudaklarda ve vücudun çeşitli kısımlarında morarma, dişlerin birbirine kenetlenmesi, aşırı tükürük salgılanması, ağızdan köpük gelmesi, idrar kaçırılması, sesler çıkarma, aynı hareketlerin tekrar edilmesi hali izlenebilir. Nöbet sonrasında ise şaşkınlık, uyku hâli, bilinç bulanıklığı yaşanması, bir süre geçmişin hatırlanamaması, korku ve endişe yaşanması, kontrolsüz, amaçsız hareketler yapılması söz konusu olabilir.

TANISI İÇİN NELER YAPILMALIDIR?

İlk yapılması gereken kan testleridir. Bundan sonra uygulanan ikinci test beynin çok ayrıntılı görüntüsünü sunan, Manyetik Rezonans Görüntülemesi yani (MR) olarak adlandırılan bir beyin taramasıdır. Bu taramanın amacı ise epilepsinin nedeninin beyindeki görünür bir bozukluktan olup olmadığının anlaşılabilmesidir. Birçok epilepsi hastasında bu testin sonucu normal çıkabilmektedir. Yaygın olarak kullanılan üçüncü test ise beynin elektrik aktivitesini ölçen, “elektroensefalogram” (EEG) olarak adlandırılan testtir. Yalnız, EEG beynin sadece test süresindeki elektriksel aktivitesi hakkında bilgi verebilmektedir. Bu yüzden negatif bir EEG testi kişide epilepsinin olmadığı anlamına gelmez.

TEDAVİSİ İÇİN NELER YAPILMALIDIR?

Epilepsinin en önemli tedavi şekli ilaç tedavisidir.Kullanılan ilaçlar beyin hücrelerinin aşırı uyarılma durumuna etki ederek nöbetlerin oluşunu engeller. Fakat ilaç tedavisiyle hastalık tamamen ortadan kaldırılamaz ama nöbetleri engeller veya sayısını azaltır. Yani sadece oluşabilecek nöbetler engellenmiş olur. Bu ilaçlar her gün, önerilen dozda ve saatlerde çok düzgün bir şekilde kullanılmalıdır. Doktor hastanın yaşını, kilosunu, nöbet tipini göz önüne alarak ilaçları seçer. Nöbet tipi ve epilepsi hastalığının çeşidine göre ilaç kullanımı bir süre nöbetsizlik halini takiben kesilebilir, bazen ömür boyu tedavi gerekebilir.

Tedavisi Sonrası Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar Nelerdir : Düzenli takip altında kalmak, ilaç kullanımına uyum sağlamak, ilaçlara bağlı oluşabilecek yan etkiler konusunda dikkatli olmak, nöbet günlüğü tutmak önemle vurgulanır.