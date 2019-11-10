Havalar ne zaman soğuyacak? Pastırma sıcakları ne zaman bitecek?
Türkiye genelinde bir süredir hava sıcaklıkları mevsim normallerinin üzerinde seyrediyor. Sıcak havaların ne zaman soğuyacağını ve kışın ne zaman yüzünü göstereceğini merak eden vatandaşlar, konuya ilişkin bilgi almak adına internette araştırma yapıyor. Peki, havalar ne zaman soğuyacak? Pastırma sıcakları ne zaman bitecek?
Gündüzlerin sıcak, gecelerin ise soğuk olduğu ekim ayı sonunda başlayıp kasım ortasına kadar devam eden ve 'pastırma yazı' ya da 'pastırma sıcakları' etkilerini hissettirmeye devam ediyor. Kasım ayının önemli bir kısmını geride bırakan vatandaşlar, hava sıcaklıklarının ne zaman mesim normallerine ineceğini merak ediyor. İşte, konuya dair merak edilenler...
Halk arasında "pastırma yazı" olarak alınan kasımda mevsim normallerinin üzerinde seyredecek hava sıcaklıklarının, ay ortasından itibaren düşeceği değerlendiriliyor.
"PASTIRMA YAZI" HAKKINDA BİLGİ
İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) Uçak ve Uzay Bilimleri Fakültesi Meteoroloji Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Hüseyin Toros, yaptığı açıklamada, "sonbaharda havaların soğumasının ardından yaşanan güneşli sıcak günler" anlamına gelen ve "pastırma sıcaklıkları" olarak da ifade edilen "pastırma yazı"nın genellikle ekim ayının sonları ve kasım ayının başlarında görüldüğünü dile getirdi.
Bazı yıllar hiç yaşanmazken bazen de yılda birden fazla olan pastırma sıcaklarının geçen yıl ekimde etkili olduğunu vurgulayan Toros, pastırma yazında, yüksek basınç etkisiyle gündüzlerin güneşli ve mevsim normallerine göre sıcak, gecelerin ise ayaz sebebiyle soğuk olduğunu kaydetti.
Prof. Dr. Toros, "Türkiye genelinde 12 Kasım'a kadar devam edecek pastırma yazında, sıcaklıklar İstanbul'da gündüzleri 23-24 dereceye kadar çıkarken, gece ise 10-16 derece arasında seyredecek. Ülke genelinde de sıcaklıkların İç Anadolu Bölgesi dışında 20 derece civarında seyretmesi bekleniyor. Yüksek basıncın hakim olmasıyla gündüzleri sıcak olurken geceleri ayaz yaşanacak. Sabaha karşı ciddi soğuklar oluşabilir." dedi.
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